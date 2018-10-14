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Картине Девочка с шариком, которая «самоуничтожилась», дали новое имя

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Картина, которая "самоуничтожилась" теперь называется Любовь в корзине
Вanksy / Instagram

Картина, которая "самоуничтожилась" теперь называется Любовь в корзине

После того, как картина британского уличного художника Бэнкси Девочка с шариком "самоуничтожилась» на торгах аукциона Sotheby's, он дал ей другое название.

Об этом сообщает CNN.

Новое название произведения искусства - Love is in the Bin (Любовь в корзине). Бэнкси вдохновился песней Джона Пола Янга Love is in the Air (Любовь в воздухе).

Напомним, Девочка с шариком была продана на аукционе 5 октября, но сразу после окончания торгов половина полотна была изрезана спрятанным в картинной раме шредером.

В Sotheby's, которому произведение принадлежало с 2006 года, утверждают, что не знали о скрытом в картине устройстве. В аукционном доме предположили, что активировать механизм мог человек, который  присутствовал в зале на торгах. Не исключено, что это мог быть сам Бэнкси.

Покупатель картины решила не отказываться от приобретения произведения, которое фактически уничтожилось.

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