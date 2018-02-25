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Известный актер Жан Рено приехал в Украину на съемки фильма

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Фильм Последний шаг будут снимать в Карпатах
Фото: Philip Illienko/facebook

Фильм Последний шаг будут снимать в Карпатах

В Украину на съемки фильма Последний шаг приехал всемирно известный французский актер Жан Рено.

Об этом написал председатель Госкино Украины Филипп Ильенко на своей странице в Facebook.

"Имел честь лично поздравить Жана Рено с приездом в Карпаты для съемок в украинском-французском фильме Последний шаг. Сотрудничество со звездами такого масштаба - это очередной этап развития нашей киноиндустрии и свидетельство доверия к уровню нашего профессионализма со стороны европейских коллег", - отметил он.

Последний шаг - это рассказ на грани психологического триллера и фильма-инициации, между вчерашним и сегодняшним, где каждый элемент подчеркивается и усиливается ретроспективой.

Главную роль в фильме исполнит Жан Рено, для которого эта лента станет заключительной в его кинокарьере. Кроме того, сыграют канадская актриса Сара Линд, английский актер Том Хоппер, американский актер Гарри Дурдан, а также украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко и другие.

Съемки фильма будут проходить в Карпатах (на озере Синевир), Киеве, Нью-Йорке и Канаде.

Выход ленты в прокат запланирован на 2019 год.

Ранее Жан Рено рассказал о съемках в украинском фэнтези.

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