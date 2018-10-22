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Жуткое зрелище. Британский художник оживил лицо Королевы Елизаветы Первой

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Жуткое зрелище. Британский художник оживил лицо Королевы Елизаветы Первой
Фото: Mat Collinshow Press

В Квинс-хаусе, что в Гринвиче, доступна к просмотру арт-инсталляция британского художника Мета Коллиншоу Маска молодости (The Mask of Youth). Это трехмерная модель лица, созданная на основе знаменитого портрета Елизаветы I Непобедимая Армада.

Британский художник Мет Коллиншоу выставил в Квинс-хаусе, Гринвич, жутковатую инсталляцию. Это трехмерная модель лица Королевы Елизаветы Первой с портрета Непобедимая Армада, нарисованного в честь победы над испанской армадой (1588).

Победная Армада. Портрет Королевы Елизаветы Первой. Автор неизвестен

Особенность этого портрета в том, что он был нарисован в скорости после событий, когда Королеве было уже 55 лет, но на холсте она выглядит намного моложе своего возраста. Это один из самых важных портретов елизаветинской эпохи, на котором она изображена в роскоши и со всеми атрибутами власти. Оригинал портрета хранится в Квинс-хаусе.

Фото: Mat Collinshow Press

Фото: Mat Collinshow Press

Коллиншоу создавал анимированную маску в сотрудничестве с опытными дизайнерами спецэффектов с использованием передовых технологии. Она не просто копирует внешность королевы, маска Королевы показывает, как она могла бы выглядеть в период написания портрета. Коллиншоу делает Елизавету Первую максимально реалистичной – на лице 55-летней женщины угадываются следы оспы, видны морщины, хорошо читаются белесые брови и ресницы, волоски над верхней губой и на лице. Маска королевы открывает и закрывает глаза и рот. А еще маска следит за зрителем глазами. Жутковато, не правда ли?

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The Mask of Youth in production

Допис, поширений Mat Collishaw (@matcollishawstudio)

 

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The Mask of Youth

Допис, поширений Mat Collishaw (@matcollishawstudio)

 

Инсталляцию можно посмотреть в Квинс-хаусе до 3 февраля.

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