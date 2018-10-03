Жизненный цикл. Выставка Ай Вэйвэя в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе (США), в галерее Marciano Art Foundation, открылась выставка китайского художника, скульптора, фотографа и активиста Ай Вэйвэя. Выставка называется Life Cycle (Жизненный цикл), как и основная работа, представленная в экспозиции.

Работа Life Cycle выглядит как огромный надувной плот, переполненный человеческими фигурами с головами животных китайского гороскопа. Для ее создания из тонких веточек бамбука потребовалась древняя китайская технология, десятки рабочих и почти два года времени, пишет Los Angeles Times.

Фото: Myung J. Chun / Los Angeles Times

Новая работа похожа на работу Закон путешествия (Law of the Journey, 2017), которая была сделана из черной ПВХ-резины, и также затрагивала тему глобального миграционного кризиса - центральную тему его работ, будь то инсталляции, фотография, фарфоровые работы, мультимедиа или документальный фильм.

Фигуры с длинными шеями и головами животных в работе Life Cycle внушительны, пугающие, но в то же время пустые, просвечивающиеся, как призраки, потерянные в море. «Это так драматично, но это ничто по сравнению с условиями у людей, бегущих из своих домов, чтобы избежать бомбардировок или войны, - говорит Вэйвэй, - и они должны пройти через горы, реки и океаны, бросить своих детей в эти лодки, в полночь, пробовать один раз, второй, может восемь, десять, и не добиться успеха».

Фото: Myung J. Chun / Los Angeles Times

В начале августа этого года студия Ай Вэйвэя в Пекине была разрушена по поручению китайских властей. Таким образом, работа Life Cycle не только является продолжением исследования художником темы беженцев, но, не имея «домашней» студии, сама является символом вынужденной миграции.

Также в экспозиции представлены знаковые инсталляции художника - Семена подсолнечника (2010), выполненная из 49 тонн фарфоровых семечек и Носики (Spouts, 2015), представляющая собой поле, усыпанное носиками от чайников времен династии Сун (920-1279).

Фото: Myung J. Chun / Los Angeles Times

Инсталляция Десять окон (Ten Windows, 2015) состоит из сотен двух- и трехмерных объектов, сделанных из бамбука, подвешенных на шпагате и отбрасывающих тени на стену. Автор говорит, что эта работа является политической, исторической и автобиографической. К примеру, среди элементов мультяшные птицы - похожие на логотип Twitter – которые намекают на активность художника в социальных сетях. Или шесть вешалок, как копия тех, которые Вэйвэю выдали для сушки одежды, когда его удерживали под стражей в Китае. Или реплика снимка МРТ головного мозга, сделанного после того, как в 2009 году он подвергся нападению местной полиции в городе Чэнду.

Фото: Myung J. Chun / Los Angeles Times

«Я страдал, я чувствовал боль, но я никогда не считал, что это нападение на меня лично, - говорит художник о борьбе с китайскими властями. - Я думаю, что мое существование отражает определенные ценности, которые они не могут принять. И эти ценности делают меня сильнее - вы видите свою силу в глазах своего врага».

Выставка Жизненный цикл будет проходить в галерее Marciano Art Foundation до 3 марта 2019 года.

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