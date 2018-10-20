Жизнь в насыщенных тонах. Гид дизайнера по самым модным цветам в интерьере

Симфония цвета – так можно охарактеризовать возможности цветовых решений для современного интерьера. Природные мягкие, акцентные футуристические и даже экзотические цвета – палитра дизайна очень разнообразна и постоянно видоизменяется.

Каждый новый сезон оттенки «мутируют» к более глубоким приглушенным или, наоборот, к более ярким и дерзким. А некоторые, после продолжительной паузы, возвращаются и создают выразительный интерьер, непохожий на всё, что было прежде.

Немаловажную роль в формировании модных цветовых трендов в интерьере играет Всемирный институт цвета Pantone – пожалуй, самый влиятельный мировой путеводитель по цветовым тенденциям. Хотя мода на цвет в интерьере меняется медленнее, чем в fashion-индустрии, которая сразу «впитывает» новые веяния, многие оттенки Pantone быстро «приживаются» и становятся трендовыми. Общую картину «разбавляют» мировые производители красок, которые также предлагают свое видение, какой цвет должен быть ведущим в сезоне. Сегодня мы рассмотрим основную модную палитру, которая будет актуальна в дизайне интерьера еще продолжительное время.

Ультрафиолет – цвет года

Институт Pantone назвал этот эффектный провоцирующий оттенок фиолетового цветом года, что было скептически воспринято многими дизайнерами интерьеров. Такую реакцию можно объяснить тем, что ультрафиолетовый – достаточно специфический цвет, который при неправильной дозировке становится навязчивым и драматическим. По-королевски безупречно и роскошно этот цвет выглядит в качестве акцентного, на фоне спокойных и нейтральных оттенков. Используя ультрафиолетовый локально, как цвет-комбинатор, можно добиться впечатляющих результатов.

Фото: ishhome.ml, dizayndoma.com, Smart Homes

В ближайшее время ультрафиолетовый будет видоизменяться в сторону более мягких оттенков, добавляя интерьерам ощущение невесомости. Уже набирает популярности его «компаньон» – нежный и почти полупрозрачный «Лепесток крокуса» (Crocus Petal). В Pantone этот цвет называют «усовершенствованным оттенком, добавляющим легкое и воздушное весеннее настроение».

Все оттенки зеленого

Пожалуй, самый актуальный и модный цвет в этом году. И на этом мнении сошлись как эксперты института Pantone, так и крупнейшие производители красок и дизайнеры интерьеров. Актуальны все оттенки зеленого: от глубокого приглушенного цвета листвы до сочного сине-зеленого и яркого травянистого. Некоторые производители красок уже успели назвать зеленый цвет фаворитом 2019 года.

Фото: ppgpittsburghpaints.com, casavogue.globo

На пике сочные оттенки с изумрудом, как в павлиньем оперении. Особенно свежо и экзотично смотрится пантоновский «Квезальский зеленый» (Quetzal Green) – сине-зеленый цвет, напоминающий роскошное оперение птицы квезаль, которая обитает Южной Америке. Этот оттенок хорошо сочетается с фиолетовым и ультрафиолетовым цветом.

Открытый красный

Сильный, сияющий и смелый, этот цвет способен сосредоточить на себе фокус всего помещения. В этом году красный по-новому предстал в чистом и открытом оттенке мака Valiant Poppy Pantone, а также ягодном Caliente от Benjamin Moore. Красный можно использовать в акцентах, а также создавать монохромные интерьеры. Этот цвет хорошо сочетается с различными оттенками бежевого (от цвета топленого молока до молочного), серо-зеленым и латунью.

Фото: elledecor, umastewart.com

Если вы решили использовать в интерьере красный цвет, сосредоточьте его в зонах кратковременного пребывания: холле, коридоре, санузле – там, где нужен вау-эффект. Во всех остальных помещениях используйте этот цвет как поддерживающий или акцентный – в деталях интерьера, мебели. Так вы добьетесь равномерного и ненавязчивого распределения цвета в пространстве.

Пастель. И по-прежнему розовый

Сколько бы интерьерные трендсеттеры не провозглашали уход от пастельных тонов, великой революции не произошло. Благодаря своей мягкости, нейтральные оттенки по-прежнему незаменимыми в интерьере – насыщенные сочные краски не мешают развиваться этому направлению дизайна. Серый, миндальный бежевый и кремовый белый – эти оттенки еще долго будут актуальны. Неожиданно долго в тренде держится розовый во всех своих проявлениях: популярны от тонких пудровых оттенков до зрелых дымчатых.

Фото: akzonobel, decoraid.com

Оттенки теплого, «земного» характера

В моду входят природные спелые оттенки ягод и цитрусовых. Соблазнительную глубину интерьера подчеркнет цвет красной груши. В Pantone его описывают как восхитительный декадентский бургунди. Если вы ищите смелый цвет – вам наверняка подойдет рыжий апельсин. Он претендует на звание одного из главных «органических» оттенков сегодняшнего дня. Мягкая приглушенная терракота сделает любой интерьер теплым. Этот вкусный цвет можно использовать как нейтральный акцентный или основной.

Фото: elledecor, decoraid.com

Темно-синий как новый черный

Темно-синий настолько полюбился дизайнерам интерьеров, что его стали называть новым черным. Не бойтесь добавить его в свой дом в виде живописи, акцентов или использовать как основной. Самое лучшее в этой цветовой тенденции – то, что она успела стать вневременной классикой. Модные оттенки – благородный Navy Peony и очень близкий к угольно-пепельному синему Sargasso Sea.

Фото: umastewart.com, trendesignbook.com

Также набирает популярность микро-тренд – использовать как основной цвет микс угольно-черного с индиго или темно-зеленым. Так, истинное лицо такого интерьера будет приоткрываться только в определенном освещении или с помощью элементов декора.

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