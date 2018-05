Жизнь улиц. Нью-Йорк в фотографиях Стэнли Кубрика

Peter Arno in 1949 at his Park Avenue apartment

Фото: SK Film Archives/Museum of the City of New York

Прежде чем стать всемирно известным режиссером, Стэнли Кубрик проработал пять лет фотографом журнала Look. Издание The Guardian опубликовало некоторые из снимков режиссера, показывающие его особый взгляд на уличную фотографию и жизнь Нью-Йорка.

В журнал Look Кубрик пришел в 1945 году в возрасте 17 лет. Тогда будущий культовый режиссер специализировался на съемках повседневных моментов жизни.

Опубликованные фотографии можно увидеть в рамках выставки Через другой объектив: Фотографии Стэнли Кубрика в Музее города Нью-Йорка до 28 октября.

Life and love on the New York City subway, 1947. Фото: SK Film Archives/Museum of the City of New York

Shoeshine boy, 1947. Фото: SK Film Archives/Museum of the City of New York

A partygoer at the 1949 Beaux Arts Ball in Philadelphia. Фото: SK Film Archives/Museum of the City of New York

Broadway showgirl Rosemary Williams in 1948. Фото: SK Film Archives/Museum of the City of New York

Stanley Kubrick with TV interviewer and actor Faye Emerson in 1950. Фото: SK Film Archives/Museum of the City of New York

Montgomery Clift with fellow actor Kevin McCarthy in 1949. Фото: SK Film Archives/Museum of the City of New York

