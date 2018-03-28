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Жаклин Кеннеди, Синди и Наоми. Раритетные фото обнаженных супермоделей 90-х и других знаменитостей уйдут с молотка

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В коллекции Леланда Хирша - раритетный снимок Жаклин Кеннеди
© Sotheby's

В коллекции Леланда Хирша - раритетный снимок Жаклин Кеннеди

Аукционный дом Sotheby's анонсировал выставку A Beautiful Life: Photographs from the Collection of Leland Hirsch, в рамках которой на торги будут выставлены раритетные черно-белые снимки из личной фотоколлекции Леланда Хирша – известного колориста и парикмахера, который за свою карьеру успел поработать с культовыми голливудскими звездами, легендарными супермоделями и первыми леди.

В коллекции Хирша собраны ставшие культовыми фотокадры известнейших фотографов XX и XXI века с такими знаменитостями, как Мадонна, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Жаклин Кеннеди и многими другими. На большинстве снимков героини изображены без одежды.

Ожидается, что стоимость некоторых кадров достигнет 300 тысяч долларов. Выставка стартует в Нью-Йорке 4 апреля, в то время как сам аукцион состоится через неделю, 10 апреля.

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