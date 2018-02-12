Who Is On Beauty Today. UFW и программа содействия общественной активности представили вдохновляющий проект

Программа содействия общественной активности Долучайся! совместно с Ukrainian Fashion Week представили фото- и видеопроект Who Is On Beauty Today.
Совместный проект посвящен красоте в глобальном понимании, живущей в каждом человеке, независимо от его особенностей.
Фото: Денис Маноха
В объективе фотографа Дениса Манохи и оператора Макса Лыбидя позировали семь совершенно разных девушек. К примеру, модель в коляске, которая в 2016 году стала победительницей конкурса Краса без обмежень, Оксана Кононец.
Еще одной героиней проекта стала Саша Шаталова, трансгендерная девушка, которая три года назад решила сменить пол.
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Программа содействия общественной активности Долучайся! совместно с Ukrainian Fashion Week представили фото- и видеопроект Who Is On Beauty Today.
Также в съемках приняли участие 67-летняя модель и бывшая журналистка Галина Бурнышева, модель и врач из Нигерии Окунни Тосин, 16-летняя модель с альбинизмом Анастасия Бондарева, модель и художница Мира Марчук и украинская модель с инвалидностью Саша Кутас.
who is on beauty тoday from Vladimir Bosak on Vimeo.
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