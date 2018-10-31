Выставка украинского искусства попала в шорт-лист международной премии Global Fine Art Award

Выставка украинского современного искусства Перманентная Революция, которая экспонировалась в Музее Людвига в Будапеште (06.04 - 24.06.2018) попала в шорт-лист престижной международной премии Global Fine Art Award.

Проект вошел в список мировых выставок, номинированных в категории Лучший пост-военный арт-проект/современное искусство (BestPostWar/Contemporary (WWII-Present). Это первый случай, когда украинская выставка стала номинантом премии.

Кураторами проекта Перманентная революция является Алиса Ложкина и Константин Акинша, Джулия Фабеньи и Виктория Попович. В нем приняли участие художники APL315, Петр Армяновский, Сергей Братков, Анатолий Белов, Артем Волокитин, Станислав Волязловский, Вова Воротнев, Жанна Кадырова, Глеб Катчук и Ольга Кашимбекова, Алевтина Кахидзе, Борис Кашапов, Алина Клейтман, Тарас Ковач, Дарья Кольцова, Мария Куликовская, Юрий Лейдерман и Игорь Чацкин, Николай Маценко, Борис Михайлов, Роман Михайлов, Роман Минин, Евгений Никифоров, Нацпром (Олег Тистол и Николай Маценко), Сергей Петлюк, Игорь Петров, Алексей Радинский, Влада Ралко, Александр Ройтбурд, Степан Рябченко, Арсен Савадов, Алексей Сай, Василий Цаголов, Александр Чекменев, Давид Чичкан, Митя Чуриков, Никита Шаленный, SzuperGallery (Сузанна Клаузен и Павел Керестей).

Перманентная революция. Фото: Zenko Foundation

Программа Global Fine Art Award создана для чествования достижений в области дизайна, исторического контекста, образовательных ценностей и социальных проблем. Ее миссия заключается в развитии интереса к искусству и повышении его образовательной роли в обществе. Для выбора номинантов программа в течение года проводит исследования кураторских проектов и инсталляций во всем мире и выбирает групповые или персональные тематические выставки.

Нынешние 94 номинанта представляют шесть континентов и 31 страну.

Награждение победителей состоится 12 марта 2019 года.

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