Зарисовки Микеланджело и почерк Гогена. Вышла книга с рукописями легендарных личностей

В издательстве Taschen вышла книга с коллекцией рукописных текстов, эскизов, принадлежащих известным художникам, ученым, математикам, начиная от Микеланджело и заканчивая Жаном-Мишелем Баския.

В новом издании, пишет artnet, можно найти образцы почерка Пола Гогена и Винсента ван Гога, новогоднюю открытку Ли Краснер и Джексона Поллока и автопортрет Эгона Шиле.

Автопортрет Шиле. Фото: Taschen

Книга создана на основе материалов, собранных за последние пять десятилетий бразильским историком искусств Педро Корреа до Лаго. 140 примеров из его коллекции вошли в книгу The Magic of Handwriting (Магия рукописи). Автором книги выступила Кристин Нельсон - куратор литературных и исторических рукописей в Библиотеке и музее Моргана в Нью-Йорке.

Клод Моне предлагает 35 картин в качестве залога за кредит. Фото: Taschen

«Написанное от руки является осязаемой связью с прошлым и действует как своего рода машина времени, которая чудом связывает нас с людьми, которые коснулись этих бумаг и с периодом, в котором они жили», - пишет до Лаго во вступлении.

Здесь можно найти счета за 20 сеансов психоанализа Зигмунда Фрейда, зарисовки Микеланджело для мраморных скульптур во Флоренции, документ о покупке испанским герцогом и герцогиней шести произведений Франсиско Гойи.

Гойя подтверждает покупку его 6 картин. Фото: Taschen

Также в книге есть письмо, в котором отражена бурная дружба между художниками Полем Гогеном и Винсентом ван Гогом. «К сожалению, этот мой друг пришел в безумие, и целый месяц я жил в постоянном страхе смертельного или трагического происшествия», - писал Гоген.

Письмо Гогена. Фото: Taschen