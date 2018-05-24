Выпить в галерее. Дэмиен Херст разработал дизайн бара в Лас-Вегасе

Новый проект британского художника Дэмиена Херста открылся в отеле Palms Casino в Лас-Вегасе. Дизайн бара под названием Unknown полностью создан известным арт-провокатором.

Бар открыли владельцы отеля и коллекционеры произведений искусства Франк и Лоренцо Фертита. "Фрэнк и Лоренцо были огромными поклонниками моего творчества и собирают мои работы уже более 15 лет, - рассказал Херст Conde Nast Traveler. - Когда они купили Palms Casino, спросили меня, могут ли они разместить The Unknown (Explored, Explained, Exploded) – скульптуру акулы, которую они купили, в баре. Я посмотрел на планы, и мне понравилось то, что они планируют сделать".

Фото: Isaac Brekken / Los Angeles Times

Как отмечает издание Los Angeles Times, купленная братьями напрямую у Херста акула ранее не выставлялась. И сейчас она является центральным акцентом минималистского пространства. Кроме того, стены помещения украшают еще девять картин художника, которые ранее не показывали публике.

Херст обдумал каждую деталь бара, начиная от логотипа и салфеток в горошек до простых подставок под пиво лимонно-желтого и оранжевого цветов.

Фото: Isaac Brekken / Los Angeles Times

Сам художник не употребляет алкоголь на протяжении 11 лет, но говорит, что был рад спроектировать бар Лас-Вегаса частично из-за противоречивого характера выставочного пространства.



"Многие музеи похожи на то, что были созданы для мертвых художников - не очень интересное место, чтобы повесить искусство, - говорит Херст. - Мне всегда нравилось, как искусство может существовать где угодно. Вам не всегда нужны белые стены и идеальная белая комната, чтобы показать современное искусство. Что мы сделали здесь, в баре Unknown, - это когда искусство просыпается и чувствует себя живым".

Фото: Isaac Brekken / Los Angeles Times

О решении разместить акулу над баром Херст говорит: "Мне нравится этот импульс. Когда вы заходите, то не ожидаете этого. Это просто показывает вам: искусство может выжить в любом месте".

Стекло, в которых размещены фрагменты акулы, толстое и пуленепробиваемое, а вся конструкция спроектирована с учетом сейсмических особенностей, с дренажной системой, встроенной в пол. Установка акулы заняла более 10 дней в условиях крайней секретности.

Фото: Isaac Brekken / Los Angeles Times

Издание отмечает, что Херст уже разрабатывал дизайны заведений – к примеру, Pharmacy 2 в его галерее Newport Street в Лондоне. Но этот проект является его первым баром в США. Для его разработки он сотрудничал с командой дизайнеров отеля и архитектурно-дизайнерской фирмой Friedmutter Group Las Vegas.

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