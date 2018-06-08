Всемирный день океанов. 22 фотоснимка, демонстрирующих величие и красоту водных глубин

Сегодня, 8 июня, мир отмечает Всемирный день океанов, направленный на привлечение внимания людей к защите прав обитателей морских глубин.

Более 70 процентов поверхности Земли покрыто мировым океаном, он занимает почти три четверти ее поверхности и является неотъемлемой частью процесса устойчивого развития. Роль мирового океана в регулировании климата является системообразующей, ведь его воды — один из главных поглотителей углекислого газа.

Ученые разделяют мировой водный бассейн на четыре больших океана: Атлантический, Индийский, Тихий и Северный Ледовитый. Изучением океанов занимается океанология, а мировой океан является важным объектом научных исследований. Ученые продолжают исследовать и открывать новые формы морской флоры и фауны, что имеет огромное значение для жизни и повышения благосостояния человека.

Всемирный день океанов учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 12 февраля 2009 года. Официально, на высшем межгосударственном уровне, идея проведения Всемирного дня океанов впервые прозвучала в 1992 году на международном саммите, который проходил в Бразилии, в городе Рио-де-Жанейро.

C той поры Всемирный день океанов широко отмечается практически всеми, кто имеет отношение к Мировому океану. Ученые-экологи, ихтиологи, а также персонал многих аквариумов, зоопарков, дельфинариев координируют в этот день свои усилия, чтобы сохранить неповторимую океанскую флору и фауну от самой большой для них опасности – человека.

В честь Всемирного дня океанов НВ предлагает насладиться фотоподборкой впечатляющих кадров, демонстрирующих красоту и величие водных глубин.

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