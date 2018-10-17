Во-первых, это красиво. В Фуджоу построили церковь розового цвета

В китайском городе Фуджоу к старому зданию Христианской церкви, возведенному в 1930-х гг. пристроили современное здание, выполненное в нежно-розовом цвете, и с большим амфитеатром, расположенным на крыше.
Архитектурная студия Inuce завершила все строительные и оформительские работы по возведению нового помещения для Христианского храма, расположенного в городе Фуджоу на улице Флауэр Лейн. К 80-летней церкви пришлось сделать современную пристройку, потому что здание уже не могло вмещать всех желающих посещать церковную службу.
Как сообщает издание Dezeen, холл нового здания вмещает 1500 человек, и еще по 500 человек может расположиться в двух мультифункциональных пространствах. В здании также много репетиционных залов, кабинетов для воскресной школы и игровых комнат.
Отделка здания выполнена из розовой крошки, что придает ему особую форму и очарование.
«Визуально – это очень энергичный и молодой цвет, - пояснил выбор цвета глава Inuce Дирк Монк, - он хорошо подчеркивает выраженную серьезность гранитных блоков старой церкви и символизирует смену поколений».
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