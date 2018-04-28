Во французском музее более половины картин оказались подделками

Эксперты обнаружили, что в музее художника Этьена Террюса во французском городе Эльн 82 картины - подделки, сообщает ВВС.

Городские власти Эльна покупали живопись, акварели и рисунки Террюса для музея в течение последних 20 лет.

Несколько месяцев назад историк искусства Эрик Форкада сообщил музею о своих сомнениях в аутентичности работ. После этого музейщики собрали экспертный комитет, который определил, что 82 работы, приписываемые Террюсу, являются подделками. Например, на некоторых картинах изображены дома, которые построили уже после смерти художника.

Поддельные картины обошлись муниципалитету в 160 тысяч евро.

Напомним, в прошлом году обнаружили, что картина Казимира Малевича Черный прямоугольник, красный квадрат, хранившаяся в музеях Германии, оказалась поддельной.