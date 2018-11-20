Он первым поведал миру о Голодоморе. В галерее Лавра откроется выставка Гарет Джонс. Дневник

Афиша выставки Гарет Джонс. Дневник, который будет работать в галерее Лавра с 20 ноября по 10 декабря.

Накануне Дня памяти жертв Голодомора 20 ноября в галерее Лавра откроется выставка Гарет Джонс. Дневник. Она посвящена британскому журналисту, который первым рассказал миру правду о Голодоморе 1932-33 годов в Украине. Это событие - часть масштабного социально-просветительского проекта компании FILM.UA Group, целью которого является популяризация персоны Гарета Джонса в Украине и мире.

Гарет Джонс - выдающийся британский журналист. Рискуя жизнью, он побывал в охваченной голодом Украине, записывая все происходящее в свой дневник. Именно этот дневник стал основой для известного произведения Джорджа Оруэлла Скотный двор.

Гарет Джонс

И именно дневник станет проводником в историю журналиста Гарета Джонса, который рассказывает выставка. Цитаты из него иллюстрируют и запускают определенные информационные блоки. Таким образом посетители выставки смогут окунуться в мир 30-х годов ХХ века, узнать в каких условиях он делал свои журналистские расследования, с препятствиями и ложью сталкивался во время работы.

В рамках выставки 23 ноября в 19.30 состоится эксклюзивный показ документального фильма Живы режиссера Сергея Буковского. После демонстрации ленты пройдет обсуждение с ее автором, который первым привлек внимание Украины к личности Гарета Джонса и его вкладу в распространение по миру правды о Голодоморе. Фильм основан на свидетельствах украинцев, выживших во время Голодомора в 1932-1933 годах.



Напомним, выставка Гарет Джонс. Дневник - это первый шаг в реализации масштабного социально-просветительского проекта компании FILM.UA Group.

«Идея масштабного проекта, целью которого является популяризация имени Гарета Джонса и его вклада в распространение по миру правды о Голодоморе 1932-33 годов в Украине, а также содействие признанию Голодомора геноцидом украинского народа, у нас родилась во время работы над историческим триллером Гарет Джонс режиссера Агнешки Холланд, который создается совместными усилиями Польши, Украины и Великобритании, - рассказывает продюсер ленты Егор Олесов. - В широкий прокат фильм выйдет уже в следующем году, а выставка Гарет Джонс. Дневник - наша первая попытка познакомить украинцев с этой выдающейся личностью».

Первый кадр из фильма Гарет Джонс, режиссера Агнешки Холланд

Кроме выставки в рамках социально-просветительского проекта запланирован ряд мероприятий, а именно: установление памятника Гарету Джонсу (2019), переименование одной из улиц Киева в честь Гарета Джонса (2019), международный релиз исторического триллера Гарет Джонс режиссера Агнешки Холланд (2019), украинский релиз исторического триллера Гарет Джонс (2019) и внедрение Международной журналистской премии им. Гарета Джонса для представителей СМИ, объективно, смело и непредвзято, соблюдая высоких профессиональных стандартов, освещают события, происходящие в Украине (2020).

Выставка, организованная компаниями FILM.UA Group, Kinorob и AMUSEUM при поддержке Украинской культурный фонда и Украинского института национальной памяти, пройдет я 20 ноября по 10 декабря.

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