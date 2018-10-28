В центре Киева установили экраны с кинохроникой изменений столичных улиц

В рамках проекта Киевской недели критики Машина времени в столице установилм экраны, на которых можно просмотреть видеоленты с изображениями города в разные исторические периоды.

Об этом сообщает The village.

Окунуться в атмосферу улиц 20-го века можно на Майдане Незавимости, Контрактовой и Софиевской площадях.

Архивная хроника охватила изображение городского колорита от Первой мировой войны (1914 год) до 1990-х годов.

Зрители смогут увидеть как выдающиеся события, так и обычные сцены из жизни города: строительство станций метро, ​​новогодние елки на площадях, реконструкцию Гостиного двора на Подоле.