Освободить искусство. В Токио открывается интерактивный музей цифрового арта

21 июня в Токио откроется поражающий воображение Музей цифрового искусства. Журналистам повезло заглянуть в инновационный музей первыми.

Как сообщает The Japan News, в музее будут представлены работы teamLab Inc – токийской группы из 400 художников и ученых.

Фото: teamLab

"Мы хотим создать экспериментальное место в Токио, которое выглядело бы новаторским для всего остального мира", - рассказал руководитель teamLab Тошиюки Иноко.

Работы teamLab, которые классифицируют как цифровое искусство, сочетают в себе проекции, звук и тщательно продуманные пространства для создания нереальных, иммерсивных работ

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Фото: teamLab

Площадь музея площадью около 10 тыс. квадратных метров будет разделена на пять пространств. Всего на выставке будет представлено около 50 работ. Это место станет первым цифровым музеем с произведениями искусства, которые взаимодействуют с посетителями.

Экспонаты сделаны так, что перетекают друг в друга и взаимодействуют между собой и со зрителем. Некоторые следуют за посетителями или по-разному реагируют на прикосновение.

"Мы создали безграничный мир, состоящий из произведений искусства, которые движутся сами по себе, коммуницируют друг с другом и прекрасно сочетаются с другими", - говорит Иноко AFP.

Для поддержания работы экспозиции музей требуется 520 компьютеров и 470 проекторов. Но главную роль играет набор сложных алгоритмов, которые генерируют изображения в реальном времени.

Группа teamLab утверждает, что все они не являются "предварительно записанными анимациями или зацикленными изображениями".

"В отличие от физической картины на холсте, нематериальная цифровая технология может освободить искусство, - говорят художники. - Из-за своей способности свободно трансформироваться, она может преодолеть границы".

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