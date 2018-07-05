В PinchukArtCentre пройдет ночь в музее в рамках выставки И снова демократия?

В пятницу, 6 июля, PinchukArtCentre приглашает на ночь в музее, которая состоится в рамках выставки И снова демократия?. Это уникальная возможность посетить арт-центр ночью, установить собственную связь с искусством и раскрыть для себя работы художников благодаря взаимодействию с литературой, музыкой, искусством танца и перфоманса. В этот день PinchukArtCentre будет работать до 24:00.

Мероприятия будут проходить на всех этажах арт-центра, что позволит участникам ближе познакомиться с представленными работами известных мировых художников, среди которых: Франсис Алис, группа Аллор и Кальсадилья, Олафур Элиассон, Маурицио Каттелан, Зо Леонард, Гошка Макуга, Такаши Мураками, Сондра Перри, Паскаль Мартин Таю, Люк Тюйманс, Рейчел Уайтред и Дэмиен Херст.

В рамках события посетители смогут принять участие в мероприятиях, направленных на объединение/сопоставление/противопоставление международного контекста с украинским видением демократии. Цель этого взаимодействия - провоцировать мысли о государственных устройствах, власти, ответственности, популизме и рисках.

Расписание мероприятий:

21:00-00:00

Чтение стиха Зо Леонард – Я хочу президента

На 2-м этаже возле рецепции и в пространстве выставок состоятся чтения стихотворения на украинском и английском языках. Предлагаем вслушаться в строки произведения и переосмыслить понятие личного и политического.

Каждый час, 21:00-21:30, 22:00-22:30, 23:00-23:30

Чтение избранных произведений Нельсона Манделы, Мартина Лютера Кинга, Махатмы Ганди в зале с работами Паскаля Мартина Таю.

Интерактивный перформанс с участием посетителей и фасилитаторов арт-центра.

Паскаль Мартін Таю. Ковадло демократії, 2018 © PinchukArtCentre

Каждый час, 21:30-22:00, 22:30-23:00, 23:30-00:00

Перформанс в зале с работой Олафура Элиассона – Неподвижная река

Посетители смогут наблюдать за изменением формы льда и следами, которые он оставляет на одежде перформеров в процессе перехода из одного состояния в другое. Это действо нацелено на провоцирование размышлений об изменениях в государственном устройстве и их влиянии на общество.

Автор перформанса: Ольга Кебас.

Каждый час, 21:00-21:30, 22:00-22:30, 23:00-23:30

Аудиальный перформанс в пространстве работы Сондры Перри – Приближается тайфун

«Голос» на украинском языке означает как «выбор», так и «голос». В течение многих лет женщины всех рас не имели права голоса. Сейчас они свободно говорят о своих личных проблемах, а также о проблемах своих общин. Импровизация оперной певицы Марии Винцерской (колоратурное сопрано) попытается создать равноправный диалог с работой Сондры Перри. Станет ли видеоинсталляция художницы фоном для перформанса, или сам перформанс растворится в пространстве работы - выяснят зрители.

Автор перформанса: художник Юрий Ефанов.

Сондра Перрі. Наближається тайфун © PinchukArtCentre

На протяжении вечера

Чтение поэзии в пространстве с работой Рейчел Уайтред.

Молодые украинские поэты будут читать свои произведения на тему социальной и политической реальности. Они выстроят диалог между украинским видением демократии и международным контекстом.

Расписание чтений:

21:30-21:45 - Любовь Якимчук

21:45-22:00 - Богдан-Олег Горобчук

22:30-22:45 - Ия Кива

22:45-23:00 - Олег Коцарев

23:30-23:45 - Лесик Панасюк

23:45-00:00 - Дарина Гладун

21:00-00:00

Квест по выставке Перспективная, 4 этаж

В работе Перспективная Леси Хоменко есть несколько необнаруженных элементов. Посетителям предлагается пройти квест, найти и обнаружить эти элементы, заполнив специальную анкету. Таким образом зритель исследует мышление художницы, а художница – восприятие зрителя. Результаты будут опубликованы на странице арт-центра в Facebook.

Леся Хоменко, Перспективна © PinchukArtCentre

21:00-00:00

Литературный квест Проза и поэзия советского Львова

Интересные и неожиданные факты о советском Львове в квесте по выставке Красная книга: советское искусство Львова 80-90-х годов и произвольном анкетировании История советского Львова от кураторского объединения Первый Пролетарский заповедник имени Жана Жореса.

Каждые полчаса

Бесплатные экскурсии

На протяжении всего события запланированы туры по выставкам Перспективная и Красная книга: советское искусство Львова 80-90-х годов в сопровождении гидов PinchukArtCentre.

Червона книга: радянське мистецтво Львова 80 – 90-х років © PinchukArtCentre

21:00-00:00

Конкурс в Instagram на лучший отчет о событии

Победитель получит в подарок шарф Лиги музеев, специально созданный художником Маурицио Кателаном для выставки И снова демократия? в PinchukArtCentre.

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