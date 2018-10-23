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Фотографируй себя, будто никто не смотрит. В Лос-Анджелесе открыли музей селфи

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Фотографируй себя, будто никто не смотрит. В Лос-Анджелесе открыли музей селфи
Фото: Museum of Selfies

На Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе открылось заведение для всех поклонников Instagram – Музей селфи.

Новый музей капитализирует повальное увлечение фотографированием самих себя. Здесь можно найти фотозоны для селфи в ванной, фуд-селфи и множества других снимков, сообщает Hollywood Reporter.

Стоимость сходного билета составляет 25 долларов, и за эти деньги вы, к примеру, сможете сделать снимок в спальне, созданной по известной картине Винсента ван Гога.

Фото: Museum of Selfies

Музей селфи был основан Томми Хонтоном и Таиром Мамедовым. «Мы заметили, что люди больше заинтересованы в том, чтобы делать селфи с предметами искусства, а не смотреть на него», - рассказал об идее Хонтон.

Основатели говорят, что созданием музея попытались поставить феномен селфи в исторический контекст, ведь такие известные художники, как Фрида Кало и Энди Уорхол, также делали свои автопортреты.

Фото: Museum of Selfies

Селфи, убеждены Хонтон и Мамедов, заслуживают нашего уважения. «Они могут быть намного больше, чем утиное лицо в ночном клубе, - говорит Хонтон, - Они могут передавать гораздо больше, чем тщеславие».

На стенах музея развешаны репродукции известных произведений Густава Климта, Эдварда Мунка, Леонардо да Винчи, Ван Гога, Рембрандта и Гранта Вуда - с небольшим изменением. Современные художники изобразили их героев, делающими селфи.

Также в музее установлена фотобудка, в которой можно напечатать сувениры с текстом «selfie like nobody's watching» («делай селфи, будто никто не смотрит»).

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Публикация от Museum of Selfies (@themuseumofselfies)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Museum of Selfies (@themuseumofselfies)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Museum of Selfies (@themuseumofselfies)

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