Фотографируй себя, будто никто не смотрит. В Лос-Анджелесе открыли музей селфи

На Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе открылось заведение для всех поклонников Instagram – Музей селфи.
Новый музей капитализирует повальное увлечение фотографированием самих себя. Здесь можно найти фотозоны для селфи в ванной, фуд-селфи и множества других снимков, сообщает Hollywood Reporter.
Стоимость сходного билета составляет 25 долларов, и за эти деньги вы, к примеру, сможете сделать снимок в спальне, созданной по известной картине Винсента ван Гога.
Музей селфи был основан Томми Хонтоном и Таиром Мамедовым. «Мы заметили, что люди больше заинтересованы в том, чтобы делать селфи с предметами искусства, а не смотреть на него», - рассказал об идее Хонтон.
Основатели говорят, что созданием музея попытались поставить феномен селфи в исторический контекст, ведь такие известные художники, как Фрида Кало и Энди Уорхол, также делали свои автопортреты.
Селфи, убеждены Хонтон и Мамедов, заслуживают нашего уважения. «Они могут быть намного больше, чем утиное лицо в ночном клубе, - говорит Хонтон, - Они могут передавать гораздо больше, чем тщеславие».
На стенах музея развешаны репродукции известных произведений Густава Климта, Эдварда Мунка, Леонардо да Винчи, Ван Гога, Рембрандта и Гранта Вуда - с небольшим изменением. Современные художники изобразили их героев, делающими селфи.
The Museum of Selfies remakes Van Gogh, Munch and more. @museumofselfies @THR pic.twitter.com/mVBhmYFaCt— Lindsay Weinberg (@WeinbergLindsay) 19 октября 2018 г.
Также в музее установлена фотобудка, в которой можно напечатать сувениры с текстом «selfie like nobody's watching» («делай селфи, будто никто не смотрит»).
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