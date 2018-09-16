В Лос-Анджелесе открылась выставка картин Дэвида Линча

В галерее Лос-Анджелеса Kayne Griffin Corcoran на днях открылась выставка под названием Я был подростком-насекомым. В ее экспозиции - картины, акварели и рисунки, созданные Дэвидом Линчем, человеком, который известен всему миру как оскароносный режиссер.
Линч создает свои картины, многие из которых изображали его версию американских пригородов, в течение двух десятилетий. В 1989 году в галерее SoHo прошла первая выставка работ автора культового сериала Твин Пикс, и арт-мир впервые получил возможность взглянуть на эту сторону таланта Линча, пишет artnews.
Несмотря на то, что первые отзывы о картинах известного режиссера были нелестными, постепенно мир искусства стал принимать творчество Линча более тепло. В 2014 году в Академии изобразительного искусства Пенсильвании прошла ретроспектива картин ее выпускника Линча. В 2016 году о его художественной практике был снят документальный фильм Дэвид Линч: Художественная жизнь.
Линч рассказал, как воспринимает тот факт, что его картинами стали интересоваться больше: «Это хорошо! Но только недавно все стало хорошо, потому что художников не воспринимали серьезно, если вы известны в чем-то другом. Вы должны заниматься только одним делом, не так ли? Но теперь все изменилось».
Картины Линча являются такими же странными, как и его кино. Работы на выставке показывают, среди прочего, человека-насекомое в маленьком доме, человека, смотрящего на картошку, и человека, которого преследует какая-то неописуемая злая сила в коридоре. Тексты на самих картинах в определенной мере помогают зрителю воспринимать их.
На вопрос, рассказывают ли его картины какие-то истории, Линч отвечает: «Да, мне нравится рассказ - маленькая история, небольшая история, как я говорю. Мне нравится, когда что-то происходит с персонажами. Иногда история появляется первой, но иногда повествование выходит из работы позже. Если бы не слова, картины просто не были бы завершенными».
Режиссер говорит, что для создания своих работ использует «кучу разных вещей»: «Я использую много клея, акриловой краски, акварели, темперы, пепел от сигарет». И добавляет, что рисует каждый день: «Это то, что я делаю, просто рисую в моей студии».
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