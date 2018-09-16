В Лос-Анджелесе открылась выставка картин Дэвида Линча

В галерее Лос-Анджелеса Kayne Griffin Corcoran на днях открылась выставка под названием Я был подростком-насекомым. В ее экспозиции - картины, акварели и рисунки, созданные Дэвидом Линчем, человеком, который известен всему миру как оскароносный режиссер.

Линч создает свои картины, многие из которых изображали его версию американских пригородов, в течение двух десятилетий. В 1989 году в галерее SoHo прошла первая выставка работ автора культового сериала Твин Пикс, и арт-мир впервые получил возможность взглянуть на эту сторону таланта Линча, пишет artnews.

© David Lynch

Несмотря на то, что первые отзывы о картинах известного режиссера были нелестными, постепенно мир искусства стал принимать творчество Линча более тепло. В 2014 году в Академии изобразительного искусства Пенсильвании прошла ретроспектива картин ее выпускника Линча. В 2016 году о его художественной практике был снят документальный фильм Дэвид Линч: Художественная жизнь.

Линч рассказал, как воспринимает тот факт, что его картинами стали интересоваться больше: «Это хорошо! Но только недавно все стало хорошо, потому что художников не воспринимали серьезно, если вы известны в чем-то другом. Вы должны заниматься только одним делом, не так ли? Но теперь все изменилось».

© David Lynch

Картины Линча являются такими же странными, как и его кино. Работы на выставке показывают, среди прочего, человека-насекомое в маленьком доме, человека, смотрящего на картошку, и человека, которого преследует какая-то неописуемая злая сила в коридоре. Тексты на самих картинах в определенной мере помогают зрителю воспринимать их.

На вопрос, рассказывают ли его картины какие-то истории, Линч отвечает: «Да, мне нравится рассказ - маленькая история, небольшая история, как я говорю. Мне нравится, когда что-то происходит с персонажами. Иногда история появляется первой, но иногда повествование выходит из работы позже. Если бы не слова, картины просто не были бы завершенными».

© David Lynch

Режиссер говорит, что для создания своих работ использует «кучу разных вещей»: «Я использую много клея, акриловой краски, акварели, темперы, пепел от сигарет». И добавляет, что рисует каждый день: «Это то, что я делаю, просто рисую в моей студии».