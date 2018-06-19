В течение трех дней - с 21 по 23 июня - в Киеве пройдет фестиваль альтернативного театра ДУСТ².
Все спектакли, которые будут показаны в рамках фестиваля, были отобраны украинскими экспертами из более 50 заявок в рамках шоу-кейса международной конференции IETM Satellite Meeting в Киеве.
В частности, в течение трех дней в Сцене 6 (Довженко-Центр) можно будет увидеть спектакли Кицюня от Дикого театра, Калеки от театра Золотые ворота, львовские проекты Свадьба и Осень на Плутоне, перформансы Карта идентичности/Язык вражды и Тральфамадор.
Программа фестиваля ДУСТ²:
21.06, четверг
19:00 Свадьба - львовская мастерская Слово и Голос
21:00 Калеки - театр Золотые ворота
22.06, пятница
19:00 Карта идентичности/Язык вражды - НеТеатр Антона Романова
20:30 Кицюня - Дикий театр
23.06, суббота
18:30 Осень на Плутоне - Саша Ворота и Львовский театр Леся Курбаса
20:30 Танцевальный перформанс Тральфамадор - RB & Co
IETM - это одна из крупнейших международных сетей в сфере современного перформативного искусства, которая объединяет более 500 организаций и индивидуальных специалистов. IETM проводит свои встречи в разных европейских городах несколько раз в год. В этом году Satellite Meeting впервые состоится в Украине. Встреча будет включать дневную профессиональную программу (дискуссии, лекции, презентации, нетворкинг) и вечернее художественный шоукейс из лучших театральных постановок.
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