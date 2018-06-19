В течение трех дней - с 21 по 23 июня - в Киеве пройдет фестиваль альтернативного театра ДУСТ².

Все спектакли, которые будут показаны в рамках фестиваля, были отобраны украинскими экспертами из более 50 заявок в рамках шоу-кейса международной конференции IETM Satellite Meeting в Киеве.

В частности, в течение трех дней в Сцене 6 (Довженко-Центр) можно будет увидеть спектакли Кицюня от Дикого театра, Калеки от театра Золотые ворота, львовские проекты Свадьба и Осень на Плутоне, перформансы Карта идентичности/Язык вражды и Тральфамадор.

Программа фестиваля ДУСТ²:

21.06, четверг

19:00 Свадьба - львовская мастерская Слово и Голос

21:00 Калеки - театр Золотые ворота

Спектакль Калеки

22.06, пятница

19:00 Карта идентичности/Язык вражды - НеТеатр Антона Романова

20:30 Кицюня - Дикий театр

Карта идентичности

23.06, суббота

18:30 Осень на Плутоне - Саша Ворота и Львовский театр Леся Курбаса

20:30 Танцевальный перформанс Тральфамадор - RB & Co

Осень на Плутоне

IETM - это одна из крупнейших международных сетей в сфере современного перформативного искусства, которая объединяет более 500 организаций и индивидуальных специалистов. IETM проводит свои встречи в разных европейских городах несколько раз в год. В этом году Satellite Meeting впервые состоится в Украине. Встреча будет включать дневную профессиональную программу (дискуссии, лекции, презентации, нетворкинг) и вечернее художественный шоукейс из лучших театральных постановок.