В Киеве покажут работы Пикассо, Шагала и Дали

21 сентября в аукционном доме Золотое Сечение откроется выставка тиражного искусства Editions. Среди прочего на выставке можно будет увидеть работы Альбрехта Дюрера, Пабло Пикассо, Марка Шагала и Сальвадора Дали.

Выставка завершится торгами 27 сентября, на которых будет предложено 66 лотов – литографий, ксилографий, офортов, линогравюр знаменитых авторов: Альбрехта Дюрера, Альберто Джакометти, Пабло Пикассо, Виктора Вазарели, Роя Лихтенштейна, Михаила Шемякина, Марка Шагала, Сальвадора Дали, Жоана Миро, Энди Уорхола и других авторов.

Пабло Пикассо

Коллекция, представленная в зале аукционного дома, представляет собой уникальное собрание с большим количеством редких, коллекционных работ, которые ранее экспонировались в ведущих галереях Амстердама, Нью-Йорка, Майами, Берлина, Антверпена, Лондона, Парижа, Страсбурга.

Среди топ-лотов - оригинальная, прижизненная ксилография XVI века Рождение Девы Марии немецкого художника Альбрехта Дюрера, одного из самых знаковых мастеров западноевропейского Ренессанса.

Самый дорогой лот ($8 000-12 000) - масштабная цветная литография Модель польско-американской художницы Тамары Лемпицкой.

Тамара Лемпицкая. Модель

Не менее интересны будут две работы Пабло Пикассо – Дама и Лежащая обнаженная с кошкой, цветные литографии Жоана Миро – Miro Sculptor – Sweden и Абстрактная композиция.

Кроме того, будут представлены редчайшая ксилография Сальвадора Дали Инферно из серии иллюстраций к Божественной комедии Данте, Абстрактная композиция Василия Кандинского, известный Автопортрет Марка Шагала и Мерилин Энди Уорхола.

Марк Шагал

Наряду с тиражными работами иностранных авторов, организаторы включили в коллекцию творения известных украинских художников ХХ века – Эрнеста Коткова, Григория Гавриленко, Леопольда Левицкого, Эммануила Снитковского, Андрея Чебыкина, Александра Сухолита, Дмитрия Кавсана, Тиберия Сильваши, Бориса Михайлова.

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