Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли

В возрасте 95 лет умер редактор и создатель множества персонажей комиксов Marvel Стэн Ли.

Как передает TMZ, Стэна Ли утром в понедельник госпитализировали из его дома на голливудских холмах. Он умер в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе.

За последний год Ли переболел пневмонией, а также имел проблемы со зрением.

Стэн Ли, который начал карьеру в 1939 году, создал или участвовал в создании таких комиксов, как Черная пантера, Человек-паук, Люди Икс, Могучий Тор, Железный человек, Фантастическая четверка, Невероятный халк, Сорвиголова и Человек-муравей.