На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Стэн Ли

Стэн Ли

В возрасте 95 лет умер редактор и создатель множества персонажей комиксов Marvel Стэн Ли.

Как передает TMZ, Стэна Ли утром в понедельник госпитализировали из его дома на голливудских холмах. Он умер в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе.

За последний год Ли переболел пневмонией, а также имел проблемы со зрением.

Стэн Ли, который начал карьеру в 1939 году, создал или участвовал в создании таких комиксов, как Черная пантера, Человек-паук, Люди Икс, Могучий Тор, Железный человек, Фантастическая четверка, Невероятный халк, Сорвиголова и Человек-муравей.

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове