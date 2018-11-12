Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли

В возрасте 95 лет умер редактор и создатель множества персонажей комиксов Marvel Стэн Ли.
Как передает TMZ, Стэна Ли утром в понедельник госпитализировали из его дома на голливудских холмах. Он умер в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе.
За последний год Ли переболел пневмонией, а также имел проблемы со зрением.
Стэн Ли, который начал карьеру в 1939 году, создал или участвовал в создании таких комиксов, как Черная пантера, Человек-паук, Люди Икс, Могучий Тор, Железный человек, Фантастическая четверка, Невероятный халк, Сорвиголова и Человек-муравей.
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