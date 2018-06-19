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Умер Иван Драч. Мудрые цитаты знаменитого поэта об Украине, жизни и творчестве

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Ушел из жизни Иван Драч
© Радіо Свобода

Ушел из жизни Иван Драч

Сегодня, 19 июня 2018 года, на 82-м году жизни скончался украинский поэт, переводчик, сценарист, драматург, государственный и общественный деятель Иван Драч.

Иван Драч родился 17 октября 1936 года в селе Тележинцы Киевской области в семье рабочего совхоза. После окончания средней школы преподавал русский язык и литературу в семилетке села Звенящее Тетиевского района. В 1958 году Драч поступил в Киевский университет, откуда был исключен за творческие и политические взгляды, но через несколько лет смог восстановиться на заочное отделение.

Многие стихи Ивана Драча были критическими по отношению к советской власти, поэт неоднократно контактировал с украинскими диссидентами, а также избирался депутатом Верховной Рады Украины. 

Творчество Драча приобрело широкую популярность не только в Украине, но и за ее пределами. Поэзии Ивана Драча были перведены на русский, белорусский, азербайджанский, латышский, молдавский, польский, чешский, немецкий и другие языки.

В связи с горькой утратой для украинцев мы вспоминаем мудрые высказывания Ивана Драча о нашей стране, жизни, творчестве и о многом другом.

  • Бог все поставит на место, а ты ему все же помоги.
  • Стихи не нужны никому, поэтому они – самое главное.
  • Кто сомнением бит, тот не может вести.
  • Кто спит на земле – не боится упасть.
  • Каждый украинец – это "Троистые музыки": одно – думает, второе – говорит, третье – делает.
  • Удивительный народ украинцы! Наибольшие его враги скончались своей смертью.
  • Пока человек не встанет с колен, то он не далеко сможет пройти.
  • Зачем нам враги? Мы сами себе враги!
  • Национальная бестактность очень часто вырастает на хорошо унавоженной почве великодержавного русского шовинизма.
  • Тени наших незабытых, незабываемых украинских предков должны найти покой, навеки поселившись в памяти народа.
  • Я очень малого достиг. Сожалею, что много сил, воли, энергии потратил на политические дела. Они дают мало питательной человеческой радости. Если бы я больше работал в литературе, она дала бы мне больше радости.
  • Есть ощущение, что Россия никогда не даст нам почувствовать себя победителями. Поэтому нам надо быть постоянно при оружии и давать по зубам каждому, кто напрашивается в гости без приглашения.
  • Именно сейчас, несмотря на кровопролитие, куется нация. Или она состоится как таковая, или уничтожится и станет удобрением для соседних государств. 
  • От Майдана до Майдана – от начала независимости до "оранжевой революции", потом до Революции достоинства – идет развитие духовности общества.
  • Я совершенный оптимист. Верю в свой народ. Иначе зачем жить на белом свете?

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