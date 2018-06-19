Умер Иван Драч. Мудрые цитаты знаменитого поэта об Украине, жизни и творчестве

Сегодня, 19 июня 2018 года, на 82-м году жизни скончался украинский поэт, переводчик, сценарист, драматург, государственный и общественный деятель Иван Драч.

Иван Драч родился 17 октября 1936 года в селе Тележинцы Киевской области в семье рабочего совхоза. После окончания средней школы преподавал русский язык и литературу в семилетке села Звенящее Тетиевского района. В 1958 году Драч поступил в Киевский университет, откуда был исключен за творческие и политические взгляды, но через несколько лет смог восстановиться на заочное отделение.

Многие стихи Ивана Драча были критическими по отношению к советской власти, поэт неоднократно контактировал с украинскими диссидентами, а также избирался депутатом Верховной Рады Украины.

Творчество Драча приобрело широкую популярность не только в Украине, но и за ее пределами. Поэзии Ивана Драча были перведены на русский, белорусский, азербайджанский, латышский, молдавский, польский, чешский, немецкий и другие языки.

В связи с горькой утратой для украинцев мы вспоминаем мудрые высказывания Ивана Драча о нашей стране, жизни, творчестве и о многом другом.

Бог все поставит на место, а ты ему все же помоги.

Стихи не нужны никому, поэтому они – самое главное.

Кто сомнением бит, тот не может вести.

Кто спит на земле – не боится упасть.

Каждый украинец – это "Троистые музыки": одно – думает, второе – говорит, третье – делает.

Удивительный народ украинцы! Наибольшие его враги скончались своей смертью.

Пока человек не встанет с колен, то он не далеко сможет пройти.

Зачем нам враги? Мы сами себе враги!

Национальная бестактность очень часто вырастает на хорошо унавоженной почве великодержавного русского шовинизма.

Тени наших незабытых, незабываемых украинских предков должны найти покой, навеки поселившись в памяти народа.

Я очень малого достиг. Сожалею, что много сил, воли, энергии потратил на политические дела. Они дают мало питательной человеческой радости. Если бы я больше работал в литературе, она дала бы мне больше радости.

Есть ощущение, что Россия никогда не даст нам почувствовать себя победителями. Поэтому нам надо быть постоянно при оружии и давать по зубам каждому, кто напрашивается в гости без приглашения.

Именно сейчас, несмотря на кровопролитие, куется нация. Или она состоится как таковая, или уничтожится и станет удобрением для соседних государств.

От Майдана до Майдана – от начала независимости до "оранжевой революции", потом до Революции достоинства – идет развитие духовности общества.

Я совершенный оптимист. Верю в свой народ. Иначе зачем жить на белом свете?

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