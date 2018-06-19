Умер Иван Драч. Мудрые цитаты знаменитого поэта об Украине, жизни и творчестве

Сегодня, 19 июня 2018 года, на 82-м году жизни скончался украинский поэт, переводчик, сценарист, драматург, государственный и общественный деятель Иван Драч.
Иван Драч родился 17 октября 1936 года в селе Тележинцы Киевской области в семье рабочего совхоза. После окончания средней школы преподавал русский язык и литературу в семилетке села Звенящее Тетиевского района. В 1958 году Драч поступил в Киевский университет, откуда был исключен за творческие и политические взгляды, но через несколько лет смог восстановиться на заочное отделение.
Многие стихи Ивана Драча были критическими по отношению к советской власти, поэт неоднократно контактировал с украинскими диссидентами, а также избирался депутатом Верховной Рады Украины.
Творчество Драча приобрело широкую популярность не только в Украине, но и за ее пределами. Поэзии Ивана Драча были перведены на русский, белорусский, азербайджанский, латышский, молдавский, польский, чешский, немецкий и другие языки.
В связи с горькой утратой для украинцев мы вспоминаем мудрые высказывания Ивана Драча о нашей стране, жизни, творчестве и о многом другом.
- Бог все поставит на место, а ты ему все же помоги.
- Стихи не нужны никому, поэтому они – самое главное.
- Кто сомнением бит, тот не может вести.
- Кто спит на земле – не боится упасть.
- Каждый украинец – это "Троистые музыки": одно – думает, второе – говорит, третье – делает.
- Удивительный народ украинцы! Наибольшие его враги скончались своей смертью.
- Пока человек не встанет с колен, то он не далеко сможет пройти.
- Зачем нам враги? Мы сами себе враги!
- Национальная бестактность очень часто вырастает на хорошо унавоженной почве великодержавного русского шовинизма.
- Тени наших незабытых, незабываемых украинских предков должны найти покой, навеки поселившись в памяти народа.
- Я очень малого достиг. Сожалею, что много сил, воли, энергии потратил на политические дела. Они дают мало питательной человеческой радости. Если бы я больше работал в литературе, она дала бы мне больше радости.
- Есть ощущение, что Россия никогда не даст нам почувствовать себя победителями. Поэтому нам надо быть постоянно при оружии и давать по зубам каждому, кто напрашивается в гости без приглашения.
- Именно сейчас, несмотря на кровопролитие, куется нация. Или она состоится как таковая, или уничтожится и станет удобрением для соседних государств.
- От Майдана до Майдана – от начала независимости до "оранжевой революции", потом до Революции достоинства – идет развитие духовности общества.
- Я совершенный оптимист. Верю в свой народ. Иначе зачем жить на белом свете?
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