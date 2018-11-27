Украинский дизайнер разработал интерьер ресторана в Лиссабоне

Студия Yaroslav Galant innovative design киевского дизайнера Ярослава Галанта завершила работу над интерьером ресторана Bairrista в современном районе Лиссабона.

Bairrista - португальское слово, которое обозначает гордого местного жителя. В ресторане португальской кухни попытались переосмыслить знакомые традиционные блюда на новый лад, пишет Home World Design.

Фото: homeworlddesign.com

Цвета для создания внутреннего интерьера заведения выбирались не случайным образом. Желтый и синий связаны с природой Португалии и традиционной керамической плиткой азулежу, а красный – с рекламой популярного местного блюда frango assado.

В элементах дизайна использованы португальские акценты: полы напоминают покрытие в старинной усадьбе, нижняя часть винной витрины сделана из старой черепицы семи разных оттенков, большие плетеные абажуры, белый мрамор и металлические конструкции.

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