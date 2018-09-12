Хореография будущего. Украинские танцоры снялись в рекламе Lexus

Танцоры украинского коллектива Apache Crew снялись в рекламе автомобильного бренда Lexus.

Режиссером ролика стал Люк Хуксхэм (Luke Huxham), а за спецэффекты отвечала украинская продакшн-студия Radioaktive Film, известная по работе над рекламными роликами и клипами для популярных зарубежных исполнителей – Coldplay, MØ, Hurts.

В видео, снятом в Киеве, можно увидеть улочки Подола, Почтовую и Софийскую площадь, улицу Крещатик. На локации наложена графика, которая превращает знакомые киевские места в футуристичный город.

В сьемках были задействованы украинские танцоры из Apache Crew – Алексей Бусько, Анастасия Харченко, Саша Пташник, Владимир Раков и Анна Турчина. Авторы хореографии – Анатолий Сачивко и Галя Пеха.

Фото: Anna Turcheena / Facebook

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