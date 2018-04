Украинка получила награду на фотоконкурсе Sony World Photography Awards 2018

19 апреля Всемирная организация фотографии на церемонии в Лондоне назвала победителей самого престижного конкурса фотографии - Sony World Photography Awards 2018. Среди победителей – украинка Мария Петренко.

Мария Петренко заняла 3-е место в Профессиональном конкурсе в категории Открытие.

Жюри отметило ее работу – автопортрет, на которой Мария пьет чай на кухне, фото, символизирующее обыденность, простоту и равновесие.

Фото: Мария Петренко

Фотографом года стала британка Элис Томлинсон с серией работ Ex-Voto. Жюри высоко оценило её работу за отличное исполнение, техническое превосходство и чувственную иллюстрацию паломничества как путешествия, полного открытий и жертвенности высшей силе.

Фото: Alys Tomlinson

Кроме того, были оглашены и победители Открытого (за лучшее фото), Юношеского и Студенческого конкурсов:

Фотограф года в открытом конкурсе – Веселин Атанасов (Болгария), Early Autumn

Фотограф года в молодежном конкурсе – Меган Джонсон (США, 16 лет), Still

Фотограф года в студенческом конкурсе – Сэмюэл Болдук (Канада, 20 лет), The Burden

Выдающийся вклад в фотографию – Кандида Хефер

Победители и финалисты Профессиональной категории:

● Архитектура: Гианмария Гава (Италия), работа Buildings

● Спорные вопросы современности: Фредрик Лернерид (Швеция), работа Slum Ballet

Фото: Fredrik Lerneryd

● Креатив: Флориан Руис (Франция), работа White Competition

● Актуальные события и новости: Мохд Самсул Мохд Саид (Малайзия), работа Life Inside The Refugee Camp

● Открытие: Алис Томлинсон (Британия), работа Ex-voto

● Пейзаж: Лука Локателли (Италия), работа White Gold

● Окружающий мир и дикая природа: Розелена Рамистелла (Италия), работа Deep Land

Фото: Roselena Giovanna Ramistella

● Портрет: Том Олдхэм (Британия), работа The Last of The Crooners

● Спорт: Балаз Гарди (Венгрия), работа Buzkashi

● Натюрморт: Эдгар Мартинс (Португалия), работа Siloquies and Soliloquies on Death, Life and Other Interludes

Sony World Photography Awards, созданный Всемирной организацией фотографии, является самым разноплановым конкурсом для фотографов в мире. 11-й год премии стал рекордным по количеству заявок – было получено 320 000 конкурсных работ, представляющих лучшие в мире современные фотографии прошлого года, из более чем 200 стран и регионов.

Работы победителей покажут в рамках Всемирной выставки фотографии Sony World Photography Awards 2018 в Сомерсет-Хаус в Лондоне.

