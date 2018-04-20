Украинка получила награду на фотоконкурсе Sony World Photography Awards 2018

19 апреля Всемирная организация фотографии на церемонии в Лондоне назвала победителей самого престижного конкурса фотографии - Sony World Photography Awards 2018. Среди победителей – украинка Мария Петренко.
Мария Петренко заняла 3-е место в Профессиональном конкурсе в категории Открытие.
Жюри отметило ее работу – автопортрет, на которой Мария пьет чай на кухне, фото, символизирующее обыденность, простоту и равновесие.
Фотографом года стала британка Элис Томлинсон с серией работ Ex-Voto. Жюри высоко оценило её работу за отличное исполнение, техническое превосходство и чувственную иллюстрацию паломничества как путешествия, полного открытий и жертвенности высшей силе.
Кроме того, были оглашены и победители Открытого (за лучшее фото), Юношеского и Студенческого конкурсов:
Фотограф года в открытом конкурсе – Веселин Атанасов (Болгария), Early Autumn
Фотограф года в молодежном конкурсе – Меган Джонсон (США, 16 лет), Still
Фотограф года в студенческом конкурсе – Сэмюэл Болдук (Канада, 20 лет), The Burden
Выдающийся вклад в фотографию – Кандида Хефер
Победители и финалисты Профессиональной категории:
● Архитектура: Гианмария Гава (Италия), работа Buildings
● Спорные вопросы современности: Фредрик Лернерид (Швеция), работа Slum Ballet
● Креатив: Флориан Руис (Франция), работа White Competition
● Актуальные события и новости: Мохд Самсул Мохд Саид (Малайзия), работа Life Inside The Refugee Camp
● Открытие: Алис Томлинсон (Британия), работа Ex-voto
● Пейзаж: Лука Локателли (Италия), работа White Gold
● Окружающий мир и дикая природа: Розелена Рамистелла (Италия), работа Deep Land
● Портрет: Том Олдхэм (Британия), работа The Last of The Crooners
● Спорт: Балаз Гарди (Венгрия), работа Buzkashi
● Натюрморт: Эдгар Мартинс (Португалия), работа Siloquies and Soliloquies on Death, Life and Other Interludes
Sony World Photography Awards, созданный Всемирной организацией фотографии, является самым разноплановым конкурсом для фотографов в мире. 11-й год премии стал рекордным по количеству заявок – было получено 320 000 конкурсных работ, представляющих лучшие в мире современные фотографии прошлого года, из более чем 200 стран и регионов.
Работы победителей покажут в рамках Всемирной выставки фотографии Sony World Photography Awards 2018 в Сомерсет-Хаус в Лондоне.
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