Углем и маслом. Букингемский дворец показал портреты Гарри и Уильяма, которые ранее не выставлялись на публике

Букингемский дворец показал портреты членов королевской семьи, включая принцев Уильяма и Гарри, принца Филиппа и королевы-матери Елизаветы, которые ранее не выставлялись на публике.

Портреты братьев Уильяма и Гарри были написаны Ником Филиппсом, который изобразил британских принцев в кавалерийской форме за неформальным общением, сообщается на сайте Royal Collection Trust. Отмечается, что они хранились в частной коллекции их отца принца Чарльза и ранее никогда не выставлялись на публике.

Кроме того, были представлены карандашный рисунок принца Филиппа и набросок, сделанный Майклом Ноуксом, на котором изображена королева-мать с бриллиантовой юбилейной брошью королевы Виктории.

Портреты станут частью выставки Prince & Patron в Букингемском дворце, которая откроется 21 июля и продлится до 30 сентября. Выставка станет частью празднования юбилея принца Чарльза и включит в себя более 100 произведений искусства, созданных художниками, которых поддерживают его благотворительные организации.

© royalcollection.org.uk

© royalcollection.org.uk

© royalcollection.org.uk

© royalcollection.org.uk

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