Творец вселенной Marvel. Кем был создатель Человека-паука, Халка, Тора и Людей Икс – Стэн Ли

Вчера, 12 ноября, в возрасте 95 лет умер создатель Человека-паука, Халка, Тора, Фантастической четверки, Железного человека, Людей Икс – американский писатель, актер, продюсер, сценарист, редактор и автор множества персонажей комиксов вселенной Marvel Стэн Ли.

Если о Человеке-пауке, Халке, Торе, Фантастической четверке, Железном человеке, Докторе Стрэндже и Людях Икс слышали почти все, даже если и не смотрели фильмы об этих супергероях, то имя их автора знают только истинные поклонники комиксов Marvel. Это Стен Ли, он создал их в сотрудничестве с Джеком Керби, Стивом Дитко и другими сотрудниками редакции издательства . Его герои на сегодняшний день зарабатывают своим создателям миллиарды долларов.

Стэн Ли, настоящее имя Стэнли Мартин Либер, родился 28 декабря 1922 года в семье евреев-эмигрантов румынского происхождения. В мир комиксов он попал в 17 лет, когда его приняли на должность помощника в издательство Timely Comics (его переименовали в Marvel). Однажды юному сотруднику (чей дядя Робби Соломон был владельцем издательства) предложили написать короткий рассказ о капитане Америка (персонажа придумал не Стэн, но в последствии он его изменил). Так началась его карьера – Стэнли Либер стал Стэном Ли. В 19 лет его уже назначили на должность редактора, которую он занимал следующие 31 год.

Метод Марвела

В 1941 году издательство выпускало до 50 комиксов в месяц. Стэн Ли придумал собственный метод написания комиксов, позволяющий значительно ускорить темпы. Он заключался в мозговом штурме вместе с художником, результатом которого становилось схематичное описание, по которому художник рисовал страницы, а Стэн заполнял их диалогами.

Стэн Ли. Фото: ЕРА

Время новых героев

В начале 60-х Стэна Ли попросили придумать новую команду супергероев, как ответ на Лигу справедливости – команду супергероев, созданную издательством DC Comics, наступавшим на пятки Marvel, . В результате появились Люди Икс, Халк, Фантастическая четверка, Человек-паук, доктор Стрендж и Сорвиголова.

Искусство популярности

Популярность комиксов Marvel была настолько значительной, что неизменно коснулась его создателя. О Стэне Ли поползли самые невероятные слухи. Так, говаривали, что подруга Человека-паука Мэри Джейн была визуализацией марихуаны, под которой Ли, якобы создавал свои произведения. Хотя Ли не то что не курил марихуаны, он вообще курить давно бросил – из-за курения за работой его свитера постоянно были в дырах от курения. И якобы идеи для комиксов он черпал в барах, где вечно конкурировал с Миком Джаггером за девушек. На самом деле Стэн Ли прожил в счастливом браке со своей женой Джоан 70 лет. Правда жена однажды разбила его пишущую машинку так как тот проводил больше времени со своими героями, чем с семьей.

И хоть автор – это человек, который всегда остается за кадром, имя и лицо Стэна Ли вам покажется очень знакомым. Его можно рассмотреть в эпизодических ролях в фильмах по мотивам комиксов Marvel: Люди Икс, Люди Икс: Последняя битва, Человек-паук, Человек-паук 2, Человек-паук 3: Враг в отражении, Железный Человек, Сорвиголова, Халк, Невероятный Халк, Тор: Рагнарек, Фантастическая четверка и др.

В фильме Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного серфера Стэн Ли хочет попасть на свадьбу Рида Ричардса и Сьюзан Шторм, он дважды называет свое имя, но его не пускают, так как его нет в списках гостей. Сцена длится несколько секунд, и Ли два раза называет своё имя, после чего его выгоняют.

Поклонники сериала Теория большого взрыва также хорошо знают Стэна Ли. Ему и его комиксам посвящена 16 серия третьего сезона. Также он фигурирует в мультсериале Симпсоны в роли самого себя.

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