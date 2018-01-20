Цветочные принты и бархатные ткани. Главные тренды в дизайне интерьера в 2018 году

Эксперты студии дизайна Decor Aid рассказали порталу Huffington Post о главных тенденциях оформления интерьера в 2018 году.
Если вы запланировали ремонт и интересуетесь тенденциями дизайна интерьера 2018 года, эта подборка будет для вас полезной. Специалисты Decor Aid назвали трендовые цвета, модные орнаменты и текстуры и другие элементы декора дома, которые будут актуальными в этом году.
Главные тренды в дизайне интерьера 2018:
Светильники ручной работы
Натуральные материалы
Бархатные ткани
Цветочные принты
Оттенки меди и металлик в интерьере
Более яркая, насыщенная цветочная гамма в доме
Фурнитура из латуни
Черно-белый контраст в пространстве
Оттенок Millennial pink
Теплые красные тона
Геометрические узоры
Принт "под бетон"
Винтажные светильники
Оригинальные "фермерские" раковины
Яркий желтый цвет в интерьере
Шик 70-х
Агатовые обои
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