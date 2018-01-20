Цветочные принты и бархатные ткани. Главные тренды в дизайне интерьера в 2018 году

В 2018 году в моде будет мебель в бархатной ткани

Эксперты студии дизайна Decor Aid рассказали порталу Huffington Post о главных тенденциях оформления интерьера в 2018 году.

Если вы запланировали ремонт и интересуетесь тенденциями дизайна интерьера 2018 года, эта подборка будет для вас полезной. Специалисты Decor Aid назвали трендовые цвета, модные орнаменты и текстуры и другие элементы декора дома, которые будут актуальными в этом году.

Главные тренды в дизайне интерьера 2018:

Светильники ручной работы

© Gabriel Scott



Натуральные материалы

© South Shore Decorating



Бархатные ткани

© French By Design

Цветочные принты

© DigsDigs



Оттенки меди и металлик в интерьере

© Michel Arnaud

Более яркая, насыщенная цветочная гамма в доме

© Jonathan Alder



Фурнитура из латуни

© InteriorZine



Черно-белый контраст в пространстве

© Decor Aid



Оттенок Millennial pink

© Style&Minimalism



Теплые красные тона

© Decor Aid

Геометрические узоры

© Unsplash

Принт "под бетон"

© Real Style New York

Винтажные светильники

© Pinterest

Оригинальные "фермерские" раковины

© Studio McGee

Яркий желтый цвет в интерьере

© Home Edit

Шик 70-х

© Trendscout

Агатовые обои

© Murals Wallpaper

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