TripAdvisor назвал десять городов мира с самым восхитительным стрит-артом

Сайт путешествий TripAdvisor назвал десять городов по всему миру с самыми интересными образцами стрит-арта.

Когда-то считавшееся вандализмом, пишет сайт, уличное искусство стало глобальным явлением в международных масштабах. Уличные художники путешествуют по миру, оставляя свой след в различных городах. Сами города становятся центрами стрит-арт культуры, в них появляется яркое публичное искусство, которое вписывается в политический и культурный климат.

Вот десять городов мира с лучшим стрит-артом:

Сан-Паулу (Бразилия)

Отправляйтесь в богемный район Вила-Мадалена и прогуляйтесь по Бэтмен-аллее.

Фото: TripAdvisor

Берлин (Германия)

Хотя Берлинская стена - это очевидное место для поисков арта, в остальной части города также есть много удивительного уличного искусства. Существуют даже туры с воркшопом по граффити на заброшенной фабрике.

Фото: TripAdvisor

Вальпараисо (Чили)

Стрит-арт покрывает улицы города, но окрестности Серро Абахо предлагают особенно высокую его концентрацию.

Фото: Instagram

Монтреаль (Канада)

Если у вас не получится попасть на местный фестиваль Mural, не беспокойтесь – муралы останутся и после него. Сходите на бульвар Сен-Лоран, чтобы увидеть некоторые удивительные примеры.

Фото: MURAL / Facebook

Лос-Анджелес (США)

Уличное искусство можно найти по всему Лос-Анджелесу, но самые знаковые работы - в Даунтауне и Санта-Монике.

Фото: carnagennyc / flickr

Богота (Колумбия)

Организаторы туров Bogota Graffiti предлагает пешеходные экскурсии с демонстрацией лучших муралов и объяснением их исторического значения.

[IMAGE_DESCRIPTIONФото: TripAdvisor