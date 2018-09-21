TripAdvisor назвал десять городов мира с самым восхитительным стрит-артом

Сайт путешествий TripAdvisor назвал десять городов по всему миру с самыми интересными образцами стрит-арта.
Когда-то считавшееся вандализмом, пишет сайт, уличное искусство стало глобальным явлением в международных масштабах. Уличные художники путешествуют по миру, оставляя свой след в различных городах. Сами города становятся центрами стрит-арт культуры, в них появляется яркое публичное искусство, которое вписывается в политический и культурный климат.
Вот десять городов мира с лучшим стрит-артом:
Сан-Паулу (Бразилия)
Отправляйтесь в богемный район Вила-Мадалена и прогуляйтесь по Бэтмен-аллее.
Берлин (Германия)
Хотя Берлинская стена - это очевидное место для поисков арта, в остальной части города также есть много удивительного уличного искусства. Существуют даже туры с воркшопом по граффити на заброшенной фабрике.
Вальпараисо (Чили)
Стрит-арт покрывает улицы города, но окрестности Серро Абахо предлагают особенно высокую его концентрацию.
Монтреаль (Канада)
Если у вас не получится попасть на местный фестиваль Mural, не беспокойтесь – муралы останутся и после него. Сходите на бульвар Сен-Лоран, чтобы увидеть некоторые удивительные примеры.
Лос-Анджелес (США)
Уличное искусство можно найти по всему Лос-Анджелесу, но самые знаковые работы - в Даунтауне и Санта-Монике.
Богота (Колумбия)
Организаторы туров Bogota Graffiti предлагает пешеходные экскурсии с демонстрацией лучших муралов и объяснением их исторического значения.
[IMAGE_DESCRIPTIONФото: TripAdvisor
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