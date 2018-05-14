Точка конфликта. Марина Абрамович и Улай напишут мемуары

Самый громкий дуэт в истории современного искусства, Улай и Марина Абрамович, объединится, чтобы написать книгу об их 12-летнем партнерстве. Работа намечена на август этого года.

«Есть так много невероятных историй, которые люди не знают, и я думаю, что они заслуживают внимания - они будут звучать как сказки», - сказал Улай в интервью Artnet News на открытии своей выставки в галерее Boers-Li в Нью-Йорке на прошлой неделе.

Марина Абрамович познакомилась с Улаем (Уве Лейсипеном) в 1975 году, и он стал ее партнером в жизни и в перформансах на 12 лет. Исследования границ физиологических и психологических возможностей человека, начатые Мариной, они продолжили совместно.

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В перформансе Вдох/Выдох пара дышала друг другу в рот, вдыхая воздух, выдыхаемый другим, пока оба не теряли сознание. В перформансе ААА-ААА кричали друг на друга до потери голоса. Отношения Марины и Улая завершился в 1988 году перформансом Поход по Великой стене, в котором они встали на противоположных концах Великой китайской стены и пошли друг другу навстречу, чтобы, пройдя 2500 км каждый, встретиться посередине и расстаться.

Не так давно такой проект казался бы невозможным: в 2014 году Абрамович не разрешила Улаю использовать изображения совместных работ в его книге Шепоты: Улай на Улае. И в 2015 году Улай подал на Абрамович в суд, обвинив ее в нарушении условий контракта, художник утверждал, что Абрамович не указывала его имя во многих совместных работах и не выплачивала полагающиеся ему деньги. В 2016 году суд постановил Абрамович выплатить Улаю компенсацию в размере 250 тысяч евро.

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После конфликта ситуация начала меняться. «Мы пришли к моменту настоящего мира», - сказал Абрамович в документальном фильме об их отношениях – «Вся ненависть пропала. Все это ерунда. Я думаю об этом отрезке жизни, который подарил эту действительно прекрасную и важную работу — и только это действительно важно».

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