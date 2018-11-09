Бунтарки. Тильда Суинтон и Вивьен Вествуд приняли участие в проекте социального протеста

Дизайнер Вивьен Вествуд, актриса Тильда Суинтон, а также художники Фейт Рингголд, Мерилин Минтер, Зои Бакман и другие приняли участие в социальном проекте журнала Visionaire. В нем десяток известных участников создали протестные плакаты на важные темы современности - начиная с насилия с применением оружия и уголовного правосудия до изменений климата и равных избирательных прав.

Цель плакатов - повторное переосмысление протестного плаката как объекта искусства, а также подготовка «важного инструмента современной политической активности». Они предназначены для использования в протестах и могут быть загружены и распечатаны дома, сообщает dezeen.

Фото: Visionaire

«Это издание, состоящее из десяти изображений с текстом, посвящено текущему состоянию мира, использует демократическую силу искусства и традиционный политический императив плаката протеста», - заявила редакция Visionaire.

Один из плакатов посвящен опиоидному кризису: на нем, на фоне из баночек с болеутоляющим, надпись «убийцы боли». При этом слово «боль» вычеркнуто, остается только слово «убийцы».

Фото: Visionaire

Тильда Суинтон вместе с фотографом и кинорежиссером Катериной Джебб создали плакат против насилия с использованием оружия. Джебб предложила отсканировать лицо Суинтон, а не использовать фотоаппарат, и разместить слово «Разоружайтесь» в ее рту.

Фото: Visionaire

Работа дизайнера и активистки Вивьен Вествуд фокусируется на изменении климата. Ее плакат изображает карту мира со всеми местами, которые станут непригодными для жизни, когда температура на Земле повысится на пять градусов.

«Глобальное потепление находится в переломном моменте. Если мы пройдем мимо, то уже не сможем его остановить. Мы должны остановить это!» - комментирует Вествуд свой плакат.

Фото: Visionaire

Другие работы касаются проблем равных избирательных прав для мужчин и женщин, легализации индустрии секс-работников.

Фото: Visionaire

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