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Театр на Подоле номинирован на европейскую архитектурную премию

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Театр на Подоле номинирован на европейскую архитектурную премию
Фото: Drozdov&partners

Отреставрированное здание Театра на Подоле номинировано на архитектурную премию Mies van der Rohe Award 2019.

"Друзья, рады поделиться с вами замечательной новостью. Наш проект Театр на Подоле номинирован на премию Mies van der Rohe 2019", - говорится в сообщении бюро Drozdov & Partners в Facebook.

Премия Mies van der Rohe Award была основана Фондом Мис ван дер Роэ и Европейской комиссией в 2001 году. Ее присуждают раз в два года. Целью премии является достижение понимания трансформаций и формирования европейского среды, инноваций в области архитектуры.

После объявления номинантов, жюри составляет шортлист из 40 проектов, из которых выбирают пятерых финалистов.

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