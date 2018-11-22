Гигантские эмбрионы Дэмиена Херста. В Дохе установили скандальную инсталляцию художника

Знаменитая инсталляция британского скульптора Дэмиена Херста Чудесное путешествие теперь встречает посетителей больницы Sidra Medicine Hospital в Дохе, столице Катара.

Как сообщает Sky News, на днях в столице Катара Дохе на территории исследовательского центра Sidra Medicine Hospital, первой клиники в ближневосточном регионе, посвященной вопросам здоровья женщин и детей официально открыли арт-инсталляцию. Это знаменитый проект Дэмиена Херста – Чудесное путешествие, созданные в 2013 году, но спрятанные до 2018 года. Чудесное путешествие – это 14 огромных бронзовых статуй высотой от 5 до 11 метров, показывающих весь процесс развития маленького человека во время беременности – от момента образования плода, растущего в матке, до новорожденного ребенка. Вес всех статуй 216 тонн.

Фото: damienhirts.com

Эта работа является изюминкой впечатляющей коллекции предметов современного искусства, размещенных в больнице Sidra.

«Мы считаем, что инсталляция Дэмиена Херста во многом отражает миссию Сидры – заботе о здоровье женщины и ребенка», - сказал Лайла Ибрагим Бача, арт-специалист, представитель Фонда правительства Катара, которому принадлежат произведения искусства, выставленные при больнице.

Фото: damienhirts.com

«Цель инсталляции – не украсить территорию больницы, наоборот, вызвать желание поговорить и помочь пациенткам сохранять спокойствие».

Больница и исследовательский центр Sidra Medicine Hospital были открыты в начале 2018 года и обошлась правительству Катара в 8 млрд. долларов. Скульптуры Херста обошлись Катару в 20 млн. долларов.

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