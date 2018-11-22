Гигантские эмбрионы Дэмиена Херста. В Дохе установили скандальную инсталляцию художника

Знаменитая инсталляция британского скульптора Дэмиена Херста Чудесное путешествие теперь встречает посетителей больницы Sidra Medicine Hospital в Дохе, столице Катара.
Как сообщает Sky News, на днях в столице Катара Дохе на территории исследовательского центра Sidra Medicine Hospital, первой клиники в ближневосточном регионе, посвященной вопросам здоровья женщин и детей официально открыли арт-инсталляцию. Это знаменитый проект Дэмиена Херста – Чудесное путешествие, созданные в 2013 году, но спрятанные до 2018 года. Чудесное путешествие – это 14 огромных бронзовых статуй высотой от 5 до 11 метров, показывающих весь процесс развития маленького человека во время беременности – от момента образования плода, растущего в матке, до новорожденного ребенка. Вес всех статуй 216 тонн.
Эта работа является изюминкой впечатляющей коллекции предметов современного искусства, размещенных в больнице Sidra.
«Мы считаем, что инсталляция Дэмиена Херста во многом отражает миссию Сидры – заботе о здоровье женщины и ребенка», - сказал Лайла Ибрагим Бача, арт-специалист, представитель Фонда правительства Катара, которому принадлежат произведения искусства, выставленные при больнице.
«Цель инсталляции – не украсить территорию больницы, наоборот, вызвать желание поговорить и помочь пациенткам сохранять спокойствие».
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Damien Hirst, Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Sidra Hastanesi’nin kadın ve çocuk sağlığı merkezi bahçesini harika eserleriyle açık hava müzesine çevirmiş! ???????????????????????????????? “The Miraculous Journey” (Mucizevi Yolculuk) adını taşıyan 14 adet bronz heykel, döllenme anından doğuma kadar fetüsün gelişme evrelerini gösteriyor ve seri 14 metrelik bir yenidoğan heykeliyle son buluyor. ???????????????? Damien Hirst, Ortadoğu’daki ilk çıplak heykeller olduğunu belirtmiş. Haber değeri taşıyan kısmı ise; gelen tepkiler üzerine üstleri örtülen heykellerin, hastanenin resmi açılışı ile tekrar gün yüzüne çıkması ????????♂️ Bebeğin nasıl doğduğunun hala dünya genelinde birçok yerde rahat konuşulamamasından çıkan “leylek masalları”nı yenmek için daha güzel bir eser ve belki daha iyi bir coğrafya seçilemezdi. Cinsellik konusundaki bilgisizlik ve bu konu üzerine konuşulamaması ilerleyen zamanlarda birçok insanın kendisi ve çevresiyle olan ilişkilerinde ciddi problemlere neden olmaktadır. ???????? Üstünü örttüğümüz gerçeğin, aslında varoluşumuzun ta kendisi olması ne kadar ironik ???????????? Hirst yine düşünmeye sevk etmiş, ne de iyi etmiş ???????????????????????? #damienhirst #fertilization #statue #art #doğum #hamilelik #gebelik #yenidoğan #heykel #sculpture #miraculousjourney #hayat
Больница и исследовательский центр Sidra Medicine Hospital были открыты в начале 2018 года и обошлась правительству Катара в 8 млрд. долларов. Скульптуры Херста обошлись Катару в 20 млн. долларов.
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