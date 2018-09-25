Творчество под открытым небом. На ВДНХ проходит международный скульптурный симпозиум

В Киеве на территории арт-резиденции 13-го павильона ВДНХ начался Международный скульптурный симпозиум имени Архипенко. В течение месяца шестеро художников будут создавать шедевры на глазах у зрителей.

«Проведение симпозиумов является важной составляющей развития культурного слоя общества. Это прежде всего пространство для общения, взаимодействия искусства со зрителем. Поэтому очень важным является то, что пленэр проходит на территории ВДНХ, а не в частном, отдаленном месте. Диалог состоится независимо от готовности зрителя понимать искусство, ведь он попадет за «кулисы» творческого процесса, где формы еще не получили завершенность, не закостенели интерпретациями и значениями, где еще все находится в поиске», - говорит куратор проекта Дарья Мо Мот.

Фото: Kyiv International Sculpture Symposium

Шесть мастеров из разных стран - Владислав Волосенко, Амансио Гонзалез, Петр Гронский, Джо Клей, Владимир Кочмар, Василий Татарский - ценители творчества Александра Архипенко, выдающегося украинского скульптора, основателя кубизма в мировой скульптуре.

Целью симпозиума, названного в честь Архипенко, является развитие и популяризация пластических искусств и возвращение выдающихся украинских имен в поле общественного сознания.

Фото: Kyiv International Sculpture Symposium

Это первый пленэр в Киеве за время независимости Украины, который проходит на той же локации, что и 30 лет назад - в Экспоцентре. Именно на Всесоюзном симпозиуме 1998 года в Киеве появился первый парк современной скульптуры, сохранившиеся элементы которого сегодня можно увидеть на Владимирской горке.

«В мастерской обычно нет возможности сделать большую работу. Создание скульптуры - это вообще очень сложный процесс, очень трудоемкий: нужно привезти камень из карьера, нанять краны, другое техническое обеспечение... Поэтому симпозиум - это прекрасная возможность для скульпторов создать новые масштабные работы», - говорит скульптор из Харькова Владимир Кочмар.

Фото: Kyiv International Sculpture Symposium

«Я хочу передать сильные и мощные формы. Надо «освободить» их из камня и показать, что они дышат, и что в них тоже есть жизнь. Я называю это «энергия в форме». Когда работаю в своей студии, обычно мне одиноко. Поэтому работать среди людей - даже лучше», - рассказал скульптор из Германии Джо Клэй.

Симпозиум продлится на ВДНХ до 12 октября, когда будут представлены завершенные работы.

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