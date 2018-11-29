Ив Сен-Лоран и Твигги. Sotheby's выставил на продажу культовые fashion-снимки

Аукцион Sotheby's выставил на продажу знаменитые фотографии из мира моды. На них изображены легендарные личности – дизайнеры, модели и актрисы.
В тематической коллекции Fashion Photographs Online: A Capsule Collection представлено 25 снимков. Их можно приобрести на сайте аукциона до 7 декабря.
В частности, в ней собраны произведения самых знаменитых модных фотографов 20 и 21 веков: снимок Одри Хепберн фотографа Нормана Паркинсона для Vogue 1955 года, портрет Кейт Мосс в порванной вуали фотографа Альберта Уотсона (1993), снимок Джона Гальяно, сделанный в 1987-м Джоном Стоддартом, два снимка Твигги фотографа Барри Латегана.
Стоимость легендарных снимков стартует от 800 фунтов и достигает 14 тыс. фунтов. Самой дорогой работой является серия фото 1993 года Альберта Уотсона с моделью Кейт Мосс.
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