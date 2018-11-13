Неудачный день. Sotheby's продал работ импрессионистов и модернистов на $300 млн

Результат аукциона оказался на уровне самой худшей оценки аналитиков

Аукционный дом Sotheby's на торгах 12 ноября продал 49 полотен импрессионистов и представителей модерна в живописи, выручив за них 315 млн долларов.

При этом результат аукциона оказался на уровне самой худшей предварительной оценки аналитиков. Однако он был лучше аналогичных прошлогодних торгов, принесших 270 млн долларов, передает Интерфакс-Украина.

Самым успешным лотом стала картина Принцип удовольствия бельгийского сюрреалиста Рене Магритта. Его полотно было продано за почти 27 млн долларов (при оценке в 20 млн долларов).

Принципы удовольствия. Рене Магритт

Один из основоположников абстракционизма Василий Кандинский оказался самым дорогим художником аукциона по общей стоимости работ. Пять работ Кандинского были проданы в общей сложности за 60 млн долларов.

Топ-лотами прошедших торгов стали работы немецкого экспрессиониста Эрнеста Людвига Кирхнера (22 млн долларов), картина Город в сумерках австрийского художника Эгона Шиле (25 млн долларов) и натюрморт Клода Моне (9 млн долларов).

Всего на торгах Sotheby's было продано 49 лотов, из которых 12 работ было продано выше средней предварительной оценки.

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