Сокровища Рокфеллера. Семь самых дорогих картин из коллекции миллиардера

На аукционе Christie's продана коллекция миллиардера Дэвида Рокфеллера и его супруги Пегги, состоящая из 1500 произведений исскуства.

Сумма выручки - $832,6 млн - установила рекорд среди аукционных продаж семейных коллекций. Средства от продажи будут направлены на культурную благотворительность.

НВ составил инфографику о семи самых дорогих картин из коллекции семьи миллиардера:

Инфографика: НВ

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