На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Сокровища Рокфеллера. Семь самых дорогих картин из коллекции миллиардера

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Лежащая одалиска с магнолиями, Анри Матисс

Лежащая одалиска с магнолиями, Анри Матисс

На аукционе Christie's продана коллекция миллиардера Дэвида Рокфеллера и его супруги Пегги, состоящая из 1500 произведений исскуства.

Сумма выручки - $832,6 млн - установила рекорд среди аукционных продаж семейных коллекций. Средства от продажи будут направлены на культурную благотворительность.

НВ составил инфографику о семи самых дорогих картин из коллекции семьи миллиардера:

Инфографика: НВ

 

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и  Instagram

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове