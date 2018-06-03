Сокровища Рокфеллера. Семь самых дорогих картин из коллекции миллиардера

На аукционе Christie's продана коллекция миллиардера Дэвида Рокфеллера и его супруги Пегги, состоящая из 1500 произведений исскуства.
Сумма выручки - $832,6 млн - установила рекорд среди аукционных продаж семейных коллекций. Средства от продажи будут направлены на культурную благотворительность.
НВ составил инфографику о семи самых дорогих картин из коллекции семьи миллиардера:
Инфографика: НВ
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