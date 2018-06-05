Соколиный глаз. Cоветы по ночной фотосъемке для начинающих

В рамках спецпроекта о фотографии, НВ представляет первый из серии материалов про разные виды фотосъемки. В этой статье мы разберемся, как делать качественные ночные фото даже на камеру смартфона.

Ночная фотография считается одним из наиболее сложных видов съемки, поскольку здесь отсутствует самый главный параметр фото – свет.

Днем фотограф может спокойно довериться автоматическим настройкам фотоаппарата, который сам подберет экспозицию, чтобы кадр не был слишком темным или, наоборот, засвеченным.

Но ночью автоматические режимы большинства камер предпочитают не заморачиваться, и просто засветить ваш кадр вспышкой. А правильные соотношения открытости диафрагмы, скорости затвора и светочувствительности матрицы – это удел опытных фотографов.

Из теории нам известно – чем больше открыта диафрагма фотоаппарата (соответствует меньшему значению «f» в настройках камеры), – тем светлее будет фотография, поскольку в объектив попадает больше света.

Зависимость экспозиции от открытости диафрагмы, фото: Fotogora.ru

Также мы знаем, что важной в экспозиции является скорость затвора или shutter speed (дробное значение в настройках). Чем дольше мы будем ждать щелчок фотоаппарата – тем больше света поймает матрица за это время, и, соответственно, фотография будет светлее.

Зависимость экспозиции от скорости затвора, фото: Short Courses

Но, если в темное время суток начинающий фотограф решит просто максимально открыть диафрагму и выставить наибольшее значение скорости затвора – его ждет много неожиданностей.

Все эти настройки имеют свои особенности: открытость/закрытость диафрагмы влияет на фокусировку и размытие кадра на крупном и общем плане; а скорость затвора ночью может как неуклюже смазать, так и придать вашей фотографии неповторимый световой эффект.

Так что, скорее всего, пока вы будете играться настройками камеры, чтобы запечатлеть своих друзей на фоне Лунной дорожки, отблескивающей на морской глади – вашим натурщикам либо станет скучно, либо Луну сменят первые солнечные лучи.

А для художественных фотографий звездного неба, игры света и съемки ночных огней на долгой выдержке – вам, кроме неисчерпаемого терпения, понадобятся различные штативы, моноподы, стойки и прочее оборудование для статичной установки камеры.

На самом деле, не все так страшно

Кстати, чтобы потренироваться в настройках фотоаппарата, сейчас совсем не обязательно покупать дорогую камеру. Этот бесплатный сервис поможет вам выставить любые условия фотографии и инсценировать все режимы фотосъемки.

Но, на самом деле, не все так страшно. Современные фотоаппараты, как полупрофессиональные «зеркалки», так и камеры cовременных смартфонов, оборудованы довольно неплохими вспомогательными функциями, которые из года в год совершенствуются и стирают рамки между профессиональными фотографиями и сделанными впопыхах одной рукой снимками.

Одной из таких функций является настраиваемая светочувствительность матрицы или ISO.

Здесь все также, казалось бы, просто – чем больше значение ISO – тем больше света ваша камера дорисовывает каждому пикселю картинки, и фотография становится светлее. Но, поскольку эта функция является, своего рода, искусственной, – на некачественных фотоаппаратах повышенные значения ISO существенно калечат фотографию, создавая, так званый, световой шум.

Изменение экспозиции с разными значениями ISO, фото: Fotogora.ru

Одно из наилучших сочетаний технических характеристик и вспомогательных систем представлено в новом флагманском смартфоне Huawei P20 Pro.

Камеры смартфона Huawei P20 Pro, фото: huawei.com

Cмартфон получил первый на рынке трехкамерный модуль, разработанный совместно с немецким производителем линз и фототехники Leica.

Huawei P20 Pro оснащен 40-мегапиксельным RGB-датчиком, 20-мегапиксельным монохромным сенсором и 8-мегапиксельным датчиком с телеобъективом.

Камера обладает довольно серьезными светочувствительными объективами с минимальными значениями диафрагмы f/1.8, f/1.6 и f/2.4, что позволяет делать живые и яркие снимки даже при плохом освещении (к примеру, минимальное значение диафрагмы на современном стоковом широкоформатном объективе составляет f/3.5).

Кроме полностью профессионального режима камеры, в котором вы, как в обычном зеркальном фотоаппарате, можете выставить абсолютно все настройки вручную, P20 Pro также поддерживает функциию Light Fusion для съемки в условиях недостаточной освещенности.

Light Fusion ужимает снимки до 10 мегапикселей, за счет того, что программа ищет блоки из четырех пикселей одинакового цвета и сочетает их в один, повышая тем самым восприимчивость к свету.

Также, смартфон обладает самой высокой светочувствительностью в отрасли с заоблачными показателем ISO до 102400. Чем выше этот показатель, тем лучше будут снимки даже при минимально освещении (к примеру, стандартная полупрофессиональная зеркальная камера имеет ІSO до 10000).

Специальный ночной режим фотографии смартфона требует от вас минимум усилий – стоит всего лишь протереть линзу камеры от разводов (что часто забывают делать начинающие фотографы!), подобрать нужный вам ракурс и нажать цифровую кнопку спуска.

Фото в ночном режиме Huawei P20 Pro при недостаточной освещенности

Технические характеристики новой камеры Huawei P20 Pro на практике не оставляют конкурентов в ночной фотосъемке.

При правильном ракурсе и хорошо подобранном объекте фотографии, камера делает очень качественные ночные снимки за считанные секунды, автоматически подбирая нужное количество света для объектива, фокусировку и скорость затвора.

Вдобавок, Huawei P20 Pro оснащен функцией искусственного интеллекта (ИИ), благодаря которому камера сама подбирает нужный режим для фотографии и оптимальные условия съемки. ИИ распознает, что вы фотографируете – голубое небо, пляж, собаку, человека, текст, и имеет более ста таких легких градаций для классификации фотографии и подбора нужных параметров.

Просматривая только что сделанное фото, даже создается впечатление, что смартфон моментально обрабатывает и дорисовывает ее – настолько высоко качество и детализация.

Фото в ночном режиме Huawei P20 Pro при ночном освещении на улице

Даже при полном отсутствии природных источников света – камера Huawei P20 Pro автоматически улавливает нужное искусственное освещение, при этом не засвечивает всего кадра, и равномерно распределяет свет по всей плоскости фотографии.

...никаких усилий от фотографа

Благодаря интеллектуальному режиму шестиосевой стабилизации, смартфон идентифицирует объекты и их края, фильтрует и настраивает изображение, помогая делать четкие ночные снимки даже без использования штатива, даже с выдержками в 5-6 секунд.

Это действительно делает ночные снимки Huawei P20 Pro очень качественными, насыщенными и сбалансированными, не требуя никаких усилий от фотографа.

Кроме этого, тройная камера Lecia Vario-Summilux модели обеспечивает трехкратный оптический зум с дополнительной возможностью пятикратного увеличения без потерь, что позволяет делать четкие снимки независимо от дистанции.

Фото в ночном режиме Huawei P20 Pro с прямым попаданием в объектив искусственных источников света

Камера полностью нейтрализует световые блики, избегает засвеченного кадра и размытых объектов, что очень часто отбивает желание начинающих фотографов от ночной съемки.

С такими современными технологиями, сейчас от фотографа требуется лишь базовое понимание того, как устроена линза, какую роль играет свет в прорисовке фотографии, ну и, конечно же, чувство равномерного распределения объектов в кадре (правило золотого сечения, спираль Фибоначчи и т.д.), но об этом поподробнее в следующих материалах.

Уже в следующей статье НВ расскажет, как правильно пользоваться режимом апертуры (разных значений диафрагмы) для фокусировки на массивных объектах и художественного размытия заднего плана при портретной и крупной фотографии.