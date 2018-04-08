Гигантская куча пластилина. Скульптура Джеффа Кунса выставлена на Christie's с ценой в $20 млн

Когда в 2014 году в музее Whitney Museum of American Art показывали ретроспективу работ Джеффа Кунса, наибольший ажиотаж вызвала работа Play-Doh (1994-2014) - 11-футовая скульптура, которая выглядела как разноцветная куча пластилина.

Теперь на аукцион Christie's выставлена версия этой работы. Продажа творения по ожидаемой цене «в районе 20 миллионов долларов» состоится в Нью-Йорке 17 мая. И это первое появление скульптуры из амбициозной и дорогой серии Праздник на аукционе, пишет artnet.

Еще до показа в Whitney алюминиевая работа Play-Doh уже стала легендой. Известному перфекционисту Кунсу понадобилось два десятилетия, чтобы создать уникальную текстуру скульптуры, которая в окончательной версии действительно выглядит как высушенный пластилин.

Фото: standard.co.uk

Вместо того, чтобы создавать полые скульптуры, которые резко сократили бы время и стоимость производства, Кунс настоял на создании настоящей «кучи». Команда Кунса создала более двух дюжин соединяющихся секций, которые идеально сочетаются друг с другом. При этом удерживает блоки на месте только гравитация.

Гигантская работа создала значительные логистические сложности для Christie's и вошла в число самых больших объектов, которые когда-либо появлялись в штаб-квартире Rockefeller Center. Хотя она была доставлена по кускам, пришлось использовать краны для помещений, чтобы поставить части на места. «Мы надеемся, что частью магии от просмотра этой работы будет вопрос: «Как они поставили это здесь?», - говорит представитель Christie's.

Работа будет показываться публике 13-19 апреля, с 28 апреля по 5 мая и 12-17 мая.

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