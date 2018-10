Символ #MeToo. Картину Артемизии Джентилески продали за $2 млн

Картина художницы 17-го века Артемизии Джентилески Лукреция ушла с молотка на торгах в Вене за сумму вдвое больше первоначальной стоимости – 2 млн долларов вместо 800 тыс. долларов.

Работа, которая раньше никогда публично не экспонировалась, отправилась в коллекцию в Австралию за рекордно большую для картин Джентилески цену, пишет artnet.

«Важно понимать, что Артемизия Джентилески была одной из немногих женщин-художников, которые действительно зарабатывали на жизнь живописью, - сказал эксперт Марк Макдоннелл. - Она была независимой, она была успешной, она пользовалась большим спросом, и это было очень необычно для того времени и сделало ее символом современности».

Подростком Джентилески была изнасилована учителем искусств Агостино Тасси. В суде она подверглась унизительному физическому осмотру и пыткам, чтобы доказать правдивость своих заявлений, прежде чем Тасси был осужден.

Тем не менее, такая судьба не повлияла на карьеру Джентилески: она стала известна своими драматическими, реалистичными изображениями женщин и сексуального насилия. По словам Макдоннелла, ее работы сделали ее «важной фигурой в символизме женской борьбы с жестокостью» и актуальной в эпоху #MeToo.

Картина Лукреция изображает исторического персонажа, чье изнасилование и последующее самоубийство вдохновили жителей Рима заменить монархию республикой.

Среди работ Джентилески рекордную сумму принес автопортрет художницы в образе Святой Екатерины Александрийской – 2,18 млн долларов.