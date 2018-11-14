Самые влиятельные люди современного искусства 2018

Авторитетное издание Art Review опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных людей искусства за 2018 год.

Каждый год британский журнал Art Review публикует рейтинг самых влиятельных людей современного искусства. Художники, владельцы галерей, дизайнеры и общественные инициативы вошли в Топ 100.

Первое место в рейтинге занял Давид Цвинер, поднявшийся с прошлогоднего пятого места. Он арт-диллер и владелец галерей Нью-Йорка, Лондона и Гонкога. В этом году его арт-империи исполнится 25 лет. Ежегодный оборот составляет пол миллиарда долларов, свои работы в его галереях выставляют более 60 авторов.

Второе место рейтинга занимает влиятельный художник афроамериканского происхождения Керри Джеймс Маршал. Он поднялся с прошлогоднего 68 места на второе, продав за 21,1 млн. долларов картину Прошедшие времена (Past Times), что является рекордом для темнокожего художника из ныне живущих.

Третье место досталось общественной инициативе #metoo – международная инициатива против харассмента и сексуального насилия. Она стихийно стартовала в октябре 2017 года, как отклик на скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Начавшись с признаний внутри американской киноиндустрии инициатива затронула не только арт-мир, но все сферы человеческой деятельности.

На четвертое место опустилась Хито Штейерль, художница и кинорежиссер. Сейчас ее занимают вопросы адаптации человека к миру, в котором все больше места завоевывают роботы. Не смотря на то, что она в прошлом году занимала первое место рейтинга, в 2018 году она почти не выставлялась с выставками.

Пятое место занимает Ай Вэйвэй, китайский художник, поднявшийся с 13 места. В этом году его документальный фильм Людской поток (Human Flow) (2017), снятый с помощью дронов и посвященный теме кризиса с мигрантами выдвинут на Оскар в номинации Лучшая документальная картина.

Трейлер документального фильма Ай Вэйвэя - Людской поток, 2017

Также в Топ 100 влиятельных людей современного искусства вошли: арт-директор лондонской галерии Serpentine Ханс Ульрих Обст (7 место), новичок рейтинга американский поэт и ученый Фред Мотен (10 место), фотограф Вольфганг Тильманс (11 место), японская художница Яеи Куусама (16 место), директор лондонской галереи Tate Мария Бэлшоу (17 место), легендарный фотограф Нан Голдин (18 место), коллекционер и дизайнер Миуччиа Прада (20 место), знаменитый и влиятельный галерист Ларри Гогосян (22 место), директор ряда ярмарок Art Basel Марк Шпиглер (24 место), мастер перформанса Марина Абрамович (74 место). Замыкает сотню американская художница-концептуалист Дженни Хольцер, которая попала в рейтинг впервые.

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