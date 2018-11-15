Работа украинского фотографа вошла в список лучших на Weather Photographer of the Year 2018

10 ноября в Кембридже были объявлены победители фотоконкурса Weather Photographer of the Year 2018. Среди лучших работ оказался снимок фотографа Евгения Самученко из Одессы.
В этом году лучшей фотографией была признана работа фотографа Стивена Чейтли Электрический Блэкпул (Electric Blackpool), которая запечатлела многочисленные молнии в небе над городом Блэкпул (Ланкашир).
Победителей престижного фотоконкурса выбирает Королевское метеорологическое общество и AccuWeather. Премия вручается Королевским метеорологическим обществом ежегодно.
На конкурс в этом году было представлено множество различных работ: фото хребтов снежных горных вершин во французских Альпах, двойной радуги над Барселоной, снимки шторма Элеонор в Великобритании в начале этого года, торнадо на американском Среднем Западе.
Одной из лучших стала также работа украинца Евгения Самученко под названием Ледяной фотограф (Ice Photographer). Фото было сделано в Исландии, на Diamond Beach.
Лучшие работы конкурса Weather Photographer of the Year 2018 смотрите в галерее:
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