Путешествие в будущее. Украинцы поразили жюри шоу America's Got Talent

Украинская команда с номером The Escape (Побег) получила единогласное одобрение от жюри 13-го сезона шоу America's Got Talent (Америка имеет талант) и прошла в следующий этап конкурса.

Жюри конкурса поразила оригинальность, актуальная тематика и использования новейших технологий в номере. "Увлекательно видеть вещи, которых мы на самом деле никогда раньше не видели. Это как путешествие в будущее. Это было совершенно", - добавил продюсер шоу и один из жюри Саймон Коуэлл.

По сюжету выступления герой попадает в виртуальную реальность. Путешествие сначала кажется веселой прогулкой, но скоро превращается в динамическую гонку на выживание, во время которой герой преодолевает множество препятствий в поисках спасения.

Над номером украинском работали команды Front Pictures, Red Rabbit Entertainment (хореограф Константин Томильченко и режиссер Александр Братковский) и компания PROFI LTD.

"Этот номер возник как творческий эксперимент, над которым мы начали работать еще в апреле 2017 года. Нас заинтересовала идея, что будет, если мы создадим танец в 3D пространстве, где исполнители смогут перемещаться не только на сцене, но и над ней. Фактически свободно "летать" перед зрителями. После нескольких месяцев экспериментов мы поняли, что это не только возможно, но и может выглядеть по-настоящему увлекательно", - говорит исполнитель номера и его режиссер-постановщик Константин Томильченко.

Воплощением визуальной части выступления занималась украинская студия Front Pictures. "Наша студия создала виртуальный мир вокруг героя с помощью голографической видеопроекции. Мы стремились достичь впечатление, когда на сцене стирается грань между реальным и виртуальным. И судя по реакции публики и жюри, нам это удалось", - говорит руководитель Front Pictures Юрий Костенко.

America's Got Talent - телепроект на телеканале NBC, шоу талантов, на котором исполнители разного возраста соревнуются за главный приз в миллион долларов. В 13-м сезоне в состав судей вошли супермодель Хайди Клум, певица Мел Би, актер Хоуи Мендел и продюсер America's Got Talent Саймон Коуэлл.

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