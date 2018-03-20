Проект тридцатиметровой статуи Бюст женщины Пабло Пикассо воплотят в жизнь

Монументальный проект испанского художника Пабло Пикассо – бетонная скульптура Бюст женщины высотой 102 фута (около 31 метра) – так и не был реализован после смерти автора.

Массивный общественный памятник должен был стать самой высокой бетонной скульптурой в мире, пишет The Art Newspaper.

Теперь ученые из Университета Южной Флориды (США) попытаются воплотить его в жизнь с помощью технологии виртуальной реальности.

Пикассо придумал скульптуру Бюст женщины для кампуса шведского музея в 1971 году. Это была его самая большая работа, после серии из 15 подобных бетонных памятников, которые художник реализовал по всему миру со своим сотрудником Карлом Несяром. Но проект был закрыт, и Пикассо пожертвовал макет Университету Южной Флориды.

Визуализация Бюста женщины в кампусе, выполненная Карлом Несяром в 1971 году. Фото: USF Center for Virtualization and Applied Spatial Technologies/ Advanced Visualization Center

В апреле 1973 года, на следующий день после смерти художника, Государственный совет регентов одобрил план возведения оригинальной полиморфной скульптуры на территории школы. Рядом с скульптурой должен был быть построен новый центр искусств, созданный архитектором Полом Рудольфом. Но из высокой стоимости и опасений относительно стабильности конструкции проект оставался нереализованным.

Сегодня искусствовед Камила Олес и ландшафтный археолог Лукаш Банашек оживляют творение Пикассо в Центре виртуализации и прикладных пространственных технологий (CVAST) при Университете. Это возможно благодаря архивным исследованиям, трехмерным сканированиям макета и цифровым чертежам кампуса колледжа.

Полученный в результате проект виртуальной реальности, который станет доступен общественности через Интернет или приложение, позволит людям увидеть работу в среде, для которой она создавалась. Олес и Банашек также планируют подробно рассказать весь процесс в электронной книге с открытым доступом, которая будет выпущена позднее в этом году.

«Мы создали виртуальную модель, которая позволяет пользователям смотреть и взаимодействовать с Бюстом женщины в цифровом пространстве, - рассказала Олес. - Они смогут полюбоваться скульптурой Пикассо и всем комплексом».



В будущем Олес также планирует отсканировать и создать трехмерную модель всех 15 бетонных скульптур, реализованных Пикассо и Несяром в разных странах, включая Норвегию, США и Израиль.

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