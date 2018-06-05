Проект Театра на Подоле победил на конкурсе архитектуры и урбанистики

Проект Театра на Подоле стал победителем всеукраинского архитектурного конкурса Ukrainian Urban Awards, в котором участвовало более 500 проектов по всей Украине.

Проект харьковского архитектурного бюро Drozdov&Partners получил не только гран-при, но и занял 1 место в номинации Архитектура культурно-социальных объектов.

Фото Pragmatika

Работы были представлены в нескольких категориях: жилая архитектура, коммерческая архитектура, архитектура смешанного типа использования, реконструкция исторического объекта, архитектура общественных объектов, ландшафтная архитектура.

Фото: Андрей Авдеенко

Проекты оценивало жюри, в состав которого вошли: Хироки Мацура, главный проектировщик бюро Maxwan и основатель мастерской MASA architects; Висенте Гуайарт, главный архитектор Барселоны (2011 - 2015); Тина Собю, действующий главный архитектор Копенгагена; Маркус Аппенцеллер, архитектор и городской планировщик, партнер голландской компании MLA; Майкл Ройкинд, основатель студии Rojkind Arquitectos.

Фото: Андрей Авдеенко

Украину в жюри представляли заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе, действующий архитектор Киева Александр Свистунов и главный архитектор Киева (2010-2015) Сергей Целовальник.

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