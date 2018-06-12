Привет из 90-х. Polaroid выпустил легендарные фотоаппараты в ярком дизайне

Компания Polaroid перевыпустила популярную в 90-е годы фотокамеру 600 Polaroid. Камера носит название 96 Cam и выпущена в лимитированном количестве.

Как пишет Popsugar, легендарный фотоаппарат перевыпустили в двух стилях: Jazz Red и Fresh Blue. Он стоит 189.99 долларов.

Производитель отмечает, что больше не нужно будет использовать фильтры и приложения, чтобы получить снимок в стиле 20-летней давности. Можно просто снова снимать на камеру, подобную той, которая была у вас в детстве или юности.

Фото: Polaroid

Также Polaroid утверждает, что идея перевыпустить камеру исходит из желания напомнить людям о волшебстве фотографии: "В современном быстро развивающемся цифровом мире ощутимый объект за пределами смартфона или экрана компьютера является ценным артефактом. Аналоговая камера мгновенно не может подключаться к Интернету или отправлять сообщения в социальные сети. Но 5000 химических реакций, которые происходят каждый раз, когда происходит спуск затвора, создают оригинальную фотографию, которую невозможно повторить. Это объект, который вы можете подержать в руке, повесить на холодильник или поделиться с другом".

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