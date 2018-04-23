Природа возвращает свое. Французский фотограф показал красоту заброшенных мест в разных уголках мира

В течение последних пяти лет 33-летний французский фотограф Джонк посетил свыше семисот заброшенных мест в более чем тридцати странах на четырех континентах.

В конце 2000-х Джонк увлекся съемкой обратной стороны красивых европейских городов: документировал крыши, тоннели метро ночью и впечатляющие катакомбы. Позже фотограф начал снимать заброшенные места со старыми граффити и особенной атмосферой.

По словам Джонка, при виде ржавчин, разрушающихся и шелушащихся от старой краски стен и разбитых окон он испытывает трепетное волнение. Но еще больше усиливают это чувство и вдохновляют на съемки невероятные пейзажи, которые в заброшенных зданиях и местах создает природа.

Она как будто восстанавливает то, что ранее принадлежало ей. Обвивает стены, окна, оставленные людьми памятники, машины, мебель и другие предметы зеленью. В таких местах природа в очередной раз доказывает, что на нашей планете хозяйка она, а не человек, возомнивший себя царем.

То, как природа возвращает свое, кажется Джонку магией и бесконечной поэзией. Представляем впечатляющие снимки заброшенных мест в галерее ниже.

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