По эту сторону рая: 8 ярких идей, как наполнить интерьер красками

Текстиль, как хороший парфюм, может насытить интерьер буйными красками, или же наоборот, быть невидимым спутником, который деликатно подчеркнет индивидуальность.
Это действенный инструмент декора, который может создать настроение и сделать дизайн запоминающимся. Отличаясь богатством цветовой палитры, разнообразием рисунка и текстур, современный текстиль давно вышел за границы привычного. Это не только обивка мебели, декоративные подушки, портьеры и ковры. Ткань все чаще появляется на стенах в виде мягких панелей, используется в панно, как альтернатива картинам, и даже в качестве обоев. Давайте рассмотрим, как текстиль может преобразить ваше пространство и насытить его красками.
Глубокие тона
Смелые насыщенные цвета – от базового красного и желтого до кобальтового синего и сине-зеленого – одна из основных тенденций в текстильном оформлении пространства. С их помощью можно расставить акценты в монохромном интерьере и изменить его палитру до неузнаваемости. Один и тот же цвет может присутствовать в нескольких элементах декора: например, подушках, шторах и полотне на стене. Он может контрастировать с цветом обивки дивана или преобладающим тоном интерьера.
Фото: deavita.fr, deringhall.com
Узоры-компаньоны
В этом году в декоре особенно актуально использовать ткани со схожей текстурой, но разным узором и цветом. В одном помещении могут присутствовать до 5 различных рисунков. Полоска, горох, зигзаги, всевозможные завитки, спирали, цветы, клетка, мелкие точки и мозаичные принты – в сочетании они могут создать неповторимый микс. Например, штора с зигзагами, покрывало – с завитками, подушки – в клетку и с цветочным рисунком. В композиции обязательно должна присутствовать однотонная вещь, которая будет сочетаться с каждым из узоров и соединять этот ансамбль воедино.
Фото: homediz.pp.ua, deringhall.com, zimmer-rohde.com
Экзотические тропики
Тропические мотивы присутствуют в декоре уже не первый год и по-прежнему занимают лидерские позиции на ведущих интерьерных выставках. Пальмовые листья и фламинго можно найти в новых коллекциях текстиля для обивки мебели, тканевых аппликациях на стену и предметах искусства. Гладкие премиальные материалы с повторяющимся паттерном райских птиц напоминают наряды гейш, а тропическая растительность – жаркие гавайские ночи. В таком рисунке могут быть выполнены акцентная стена, обивка кресла, шторы. Главное, не переусердствовать: тропического «материала» не должно быть много, его изобилие будет навязчивым.
Фото: mojdom.zoznam.sk, homebook.pl, homediz.pp.ua
Сочные акварели
В этом сезоне ставшее традиционным фламинго-пати получило продолжение в сочных акварелях. Если вам хочется творческой атмосферы – смело выбирайте акварельный принт. Шторы, подушки, картины на натуральном полотне – выберите для них одну цветовую комбинацию, которая будет раскрываться в каждом предмете декора по-новому.
Фото: deardesigner.co.uk, interiordesign
Элементы растительности
Если вы любите спокойные, «природные» интерьеры, используйте в декоре предметы с элементами растительности естественных приглушенных оттенков. Этот тренд уже тут и будет в дальнейшем только развиваться. Огромные листья растений в бледно-зеленых и землистых тонах, нанесенные на декоративные подушки, обои, постельное белье, посуду – можно подобрать один и тот же принт для различных элементов декора.
Фото: homedit.com, ninacampbell.com, zimmer-rohde.com
Диджитал-ретро и современный вектор
Графические эффекты, отсылающие к началу цифровой эпохи, пикселы и искаженные геометрические формы с множеством мелких световых шлейфов – все это превращает интерьер в динамичную картинку, которая забирает на себя все внимание. Другое трендовое направление – графические линейные узоры в сочетании с множеством ярких красок. Эти новые контрасты в виде акцентных штор или обивки кресла могут подзадорить ваш интерьер, придать ему новый смысл и даже пробудить творческую искру.
Фото: zimmer-rohde.com, styleinsider.com.ua, susannewberrydesigns.com
Этно
Аскетичные интерьеры хорошо дополнят сочные краски этно-стиля. Это направление сейчас активно развивается и черпает вдохновение в народных традициях ткачества. Особенно свежо в интерьерах смотрятся африканские, мексиканские и испанские мотивы. Рядна, покрывала с грубым плетением, подушки, модернизированные этно-орнаменты в обивке мебели – этот пестрый колорит может раскрыть ваш истинный характер.
Фото: bethanlaurawood.com, homediz.pp.ua, sunbrella.com
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